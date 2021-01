Jens Spahn verrät: So lange könnte der Lockdown noch gehen!

Das Coronavirus hat Deutschland weiter fest im Griff! Beim letzten Corona-Gipfel wurde der Lockdown nicht nur verlängert, sondern die Regeln sogar noch verschräft. Doch wie lange müssen wir noch mit den strengen Maßnahmen leben?

Die Infektionszahlen sind zwar zuletzt etwas gesunken, aber noch immer deutlich zu hoch. Deshalb haben Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Länderchefs nicht nur den Lockdown verlängert, sondern die Regeln sogar noch verschräft. Unter anderem wird eine FFP2-Maskenpflicht in Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln eingeführt. Und auch die Schulen und Kitas bleiben weiter geschlossen.

In einem Jahr ist noch immer nicht alles vorbei

Der Lockdown gilt vorerst bis zum 14. Februar 2021 – doch auch danach müssen wir wieder mit strengen Maßnahmen rechnen. “Es ist noch nicht vorbei, auch nach einem Jahr nicht, obwohl wir es uns alle wünschen”, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn auf einer Pressekonferenz in Berlin. Und auch der Präsident des Robert Koch-Instituts Lothar Wieler sieht die Zahlen derzeit kritisch: “Das ist eine bedrückende, für mich schier unfassbare Zahl.”

Der Impfstoff ist die einzige Hoffnungen

Die einzige Alternative sehr der Lockdown – und dieser könnte so lange gelten, bis die Infektionszahlen deutlich zurückgehen. Von einer 50er-Inzidenz pro 100.000 Einwohner ist Deutschland jedoch noch weit entfernt. Zwar gebe es Hoffnungen, da der Impfstoff vorhanden sei – aber das braucht Zeit. “Wir befinden uns zwar auf dem Höhepunkt der Pandemie und gleichzeitig haben wir den Weg raus aus der Pandemie begonnen”, so der CDU-Politiker.

Keine Lockerungen in Sicht

Lockerungen soll es vorerst nicht geben – das sieht auch Lothar Wieler so, welcher ebenfalls an der Pressekonferenz teilnahm. “Die Zahlen sinken in den meisten Bundesländern, und das sind die Erfolge der Maßnahmen. Wir dürfen eben nicht nachlassen”, so der RKI-Präsident. Das bedeutet: Auch, wenn viele Menschen im Sommer geimpft werden, können immer noch strengere Corona-Regeln gelten. Schon gelesen? Corona-Lockdown: Das sind alle Regeln im Überblick!