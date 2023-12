5 Ideen für die perfekte Frisur zu Weihnachten

Bald ist schon wieder Weihnachten! Wenn man mit der Familie oder Freunden zusammenkommt, will man sich von seiner besten Seite zeigen. Vielleicht macht man auch Bilder und sammelt sie in einem Album. Da muss eben alles passen – dazu zählt natürlich auch die Frisur.

Das Fest der Liebe und der Familie steht vor der Tür und so langsam läuft der Countdown. Natürlich will man sich bei der Familie von der besten Seite zeigen. Falls aber noch die richtige Idee fehlt, was man mit seiner Frisur machen kann, haben wir einige Inspirationen gesammelt. So ist man beim Fest der absoluter Hingucker bei den Verwandten.

Die besten Ideen für die perfekte Frisur

Retro-Wellen

Man hat es satt, immer nur glatte Haare zu tragen? Wie wäre es mit einer schönen welligen Mähne im Retrolook? Das sieht nicht nur gut aus, sondern hat auch noch eine Menge Stil. Am besten eignet es sich für lange bis mittellange Haare mit einem Seitenscheitel.

Zwirble die eine Seite der Haare

Wenn man nach einer eher ausgefallene Sache sucht, kann man die Haare auch auf einer Seite zwirbeln. Man hat die Wahl, ob man sie nach hinten legen möchte oder die Haare als Zopf über die Schulter legt. In beiden Fällen würde es sehr elegant aussehen.

Große Locken mit Seitenscheitel

Das ist eine eher sehr romantische Variante. Und zwar geht sie folgendermaßen: In die Haare bringt man Volumen mit großen Locken rein und an einer Seite fallen sie runter. Mit dieser Frisur wird man zu einer richtigen Prinzessin.

Pferdeschwanz

Man kann auch auf einen klassischen Pferdeschwanz setzen und anschließend ein paar Locken in die Haare hineinbringen. Das ist nicht zu kompliziert, aber hat eine sehr große Wirkung.

Einen hohen Dutt

Eine festliche Variante wäre aber auch ein schöner Dutt. Man macht sich einen Mittelscheitel und bindet dann die Haare an einer beliebigen Stelle zusammen. Auch hier kann man die Haare noch beliebig mit Locken oder Wellen gestalten.

Accessoires

Man kann noch ein paar Details in die Frisur hineinbringen. Das eignet sich vor allem dann, wenn man nicht erst aufwendig eine Frisur machen möchte. So kann man Spangen oder auch einen Haarreif tragen. Natürlich müsste es dann aber auch farblich zum Outfit passen.