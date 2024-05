„Hartz und herzlich“: Liebes-Aus bei Petra und Andy!

Bei Petra geht es gerade turbulent zu: Das Urgestein aus „Hartz und herzlich“ hat nicht nur mit dem Umzug von Mannheim nach Dessau zu kämpfen, sondern auch mit der Liebe. Denn die Beziehung zu Andy ist schon wieder Geschichte und verkündet bei TikTok das Liebes-Aus.

Petra ist von Mannheim nach Dessau gezogen und wollte dort ein neues Leben beginnen. Die neue Wohnung entpuppte sich jedoch als kompletter Reinfall. „Uns ist gleich aufgefallen, dass wir uns so, wie wir jetzt leben, überhaupt nicht wohlfühlen: Wir haben keine Badewanne, keine Dusche, kein warmes Wasser, sind auf andere Leute angewiesen“, sagt Petra in den neuen Folgen von „Hartz und herzlich“.

Petra zieht ein ernüchterndes Fazit: „Das war ein Fehler, das ging zu schnell. Uns wurde versprochen, es wird umgebaut, wir würden uns dann wohlfühlen … Das ist ’ne Müllhalde hier! Wenn ich gewusst hätte, wie das hier abläuft, wäre ich nicht hergezogen und lieber in der Schimmelwohnung geblieben.“

Petra trennt sich von Andy

Petra lebte in Mannheim in einer Schimmel-Wohnung – der Umzug nach Dessau sollte ein Neufang sein. Doch in ihrer neuen Heimat hat die Familie mehr Probleme als je zuvor. Neben der Wohnung gab es noch einen anderen Aspekt, weshalb Petra nach Dessau ziehen wollte – und zwar wegen ihrer Liebe Andy.

Doch auch dort läuft alles anders: Petra hat bei TikTok nämlich das Liebes-Aus verkündet! Nachdem Petra mit ihren Kindern nach Niedersachsen gezogen ist, haben sie gemerkt, dass es doch nicht passt. Die „Hartz und herzlich“-Protagonistin behauptet außerdem, dass Andy sie nicht respektvoll behandelt habe.

„Wenn der Mensch zum anderen Menschen nicht passt, […] dann werden solche Sachen passieren. Deswegen sollte man immer seinen Lebensgefährten, ob Mann oder Frau, mit Respekt behandeln. Und wenn man das nicht tut, ist es besser, wenn man sich trennt voneinander“, sagt der „Hartz und herzlich“-Star in dem Clip.

„Ich werde diesen Menschen glücklich machen“

Auch, wenn es mit Andy nicht geklappt hat – Petra schwebt erneut auf Wolke sieben. Denn sie hat schon wieder einen neuen Freund. In einem Video hat die 53-Jährige verraten, dass sie mit einem Mann namens Felix zusammen sei. „Felix ist dieser Mensch, wo ich meine ganze Liebe weitergeben werde. Ich weiß, was Liebe ist. Ich werde diesen Menschen glücklich machen“, erzählt die Ex-Mannheimerin. Auch bei Sohn Pascal läuft es in der Liebe gut: Der 23-Jährige ist seit einem Jahr mit Lea zusammen.

RTLZWEI zeigt „Hartz und herzlich“ täglich um 16:05 Uhr.