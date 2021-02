GNTM 2021: Heidi Klum kickt sechs Mädels raus!

Bei ProSieben startete die neue Staffel von “Germany’s next Topmodel”. Gleich in der ersten Folge hat Heidi Klum radikal aussortiert: Für sechs Mädchen endet der Traum von der Model-Karriere.

Mehr als 17.000 Mädchen haben sich für GNTM in diesem Jahr beworben. Heidi Klum hat davon 31 Mädchen ausgesucht – doch dabei blieb es nicht lange. Denn schon in der ersten Folge mussten gleich sechs Kandidatinnen die Show verlassen, welche die Jurorin absolut nicht überzeugen konnten.

Diese Girls müssen die Show verlassen

Bei der ersten Fashion-Show mussten die Girls ihre Catwalk-Qualitäten unter Beweis stellen. Während die meisten Kandidatinnen auf ganzer Linie punkten konnten, sah es für einige Mädels eher düster aus. So auch für Samantha, welche direkt wieder gehen musste. “Was für eine Scheiße, ich bin die einzige Halbschwarze hier”, sagte die Kandidatin danach. Für Alexandra hat es ebenfalls nicht gereicht. “Ich hätte lernen können, aber ganz ehrlich, wenn man das nicht in mir sieht …”, regt sie sich danach auf. Franziska, Lena, Vanessa und Maria-Sophie müssen ebenfalls ihre Koffer packen.

Diversity steht im Mittelpunkt

Die Kandidatinnen bei “Germany’s next Topmodel” könnten kaum unterschiedlicher sein. “Mir war es immer schon wichtig, so unterschiedlichen Mädchen wie möglich die Chance zu geben, ‚Germany’s Next Topmodel‘ zu werden. Aber inzwischen wissen die Zuschauer hoffentlich, dass #GNTM nicht blond und blauäugig sein muss. Diversity liegt mir sehr am Herzen”, sagt Heidi Klum. Diversity wird in der neuen Staffel der Erfolgsshow groß geschrieben. Übrigens: Die Auftakt-Folge war für ein ProSieben ein voller Erfolg! Der Sender erzielte die höchste GNTM-Quote seit rund 10 Jahren. Nun sind es noch 25 Kandidatinnen, welche im Rennen sind – in der kommenden Folge müssen sie erneut Heidi Klum überzeugen. ProSieben zeigt “Germany’s next Topmodel” immer donnerstags um 20:15 Uhr. Schon gelesen? GNTM 2021: Kandidatin Maria ist gehörlos!