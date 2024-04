Jugendamt nimmt ihr sechs Kinder weg: Nun bekommt Hartz Rot Gold-Heidi das siebte Baby

Es ist soweit: Heidi erwartet in der neuen Folge von „Hartz Rot Gold“ ihr siebtes Babys. Ihre anderen sechs Kinder sind bereits in der Obhut des Jugendamtes.

Heidi und Marcel aus Weißenfels erwarten ihr drittes gemeinsames Kind. Ihre Freude ist jedoch getrübt. Denn das Paar hat Angst, dass das Jugendamt ihr Baby wegnehmen könnte. Die Sorge ist nicht unberechtigt: Heidi hat bereits vier Kinder aus vorherigen Beziehungen – diese sind in der Obhut des Jugendamtes. Und auch die zwei Kinder, welche sie mit Marcel hat, sind nicht mehr bei ihnen.

Sechs Kinder sind in Pflegefamilien – jetzt kommt das siebte Baby

Die beiden gemeinsamen Kinder wurden in eine Pflegefamilie aufgrund des Drogenkonsums von Marcel und der Erziehungsunfähigkeit von Heidi in Pflegefamilien gesteckt. Auf das Jugendamt wurde damit das Sorgerecht übertragen. Marcel zweifelt an der Entscheidung, noch ein Kind zu bekommen: „Die Entscheidung, das Kind abzutreiben, hatte ich nun mal nicht.“ Heidi ist anderer Auffassung und macht ihrem Freund eine Ansage: „Das ist mein Körper und so lange das bei mir drinnen ist, hast du gar nichts zu melden.“

Marcel ist alkoholsüchtig und Heidi raucht während ihrer Schwangerschaft

Marcel zeigte sich bisher unkooperativ und wollte keinen Drogentest machen – das hatte zur Folge, dass die beiden gemeinsamen Kinder weiter in Pflegefamilien bleiben müssen. „Es ist schlimm, dass der Staat einem die Kinder einfach so wegnehmen kann“, regt sich der 35-Jährige bei „Hartz Rot Gold“ auf. Seitdem die Kinder nicht mehr bei dem Paar leben, ist Marcel in die Alkoholsucht verfallen: „Ich trinke abends meine drei, vier Flaschen, dass ich zur Ruhe komme und einschlafen kann.“ Heidi raucht unterdessen während der Schwangerschaft. Sie findet, dass passiv rauchen viel schlimmer ist und greift deshalb lieber selbst zur Zigarette. Bis zu 10 Zigaretten raucht die 35-Jährige täglich.

Darum geht es in der neuen Folge von „Hartz Rot Gold“

