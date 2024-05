Geständnis vorm Sommerhaus-Einzug: Ex-GZSZ-Star Raúl Richter hat seine Freundin Vanessa betrogen!

Raúl Richter und Vanessa Schmitt gehören zu den Kandidaten der diesjährigen Staffel von „Sommerhaus der Stars“. Der Ex-GZSZ-Star macht ein überraschendes Geständnis vor der Kamera: Der Schauspieler hat seine Freundin betrogen.

Kurz vor dem Einzug ins „Sommerhaus der Stars“ rückt Raúl Richter mit der Wahrheit raus. Vor laufender Kamera spricht der Ex-GZSZ-Star darüber, dass er seine Freundin betrogen habe.

Gefunkt hatte es zwischen Raúl Richter und Vanessa Schmitt im Herbst 2018. Im Jahr 2022 folgte dann das Liebes-Aus – einige Monate später haben sie jedoch wieder zusammen gefunden. Über die Beziehungspause schwiegen die beiden damals – doch nun gibt der 37-Jährige zu: Er hatte einen Seitensprung.

Raúl Richter: „Ich bin vor zwei Jahren mal fremdgegangen“

„Ja gut, ich bin vor zwei Jahren mal fremdgegangen und das war blöd. Das war nur eine einmalige Sache damals bei mir und dabei blieb es auch“, sagt Raúl Richter in einem Interview mit RTL. Nicht nur die Tatsache, dass der Schauspieler fremdgegangen ist – auch, dass er versucht hat, den Seitensprung zu verheimlichen, habe sie verletzt. „Ich hab’s herausgefunden – leider! Natürlich hätte ich mir eher gewünscht, dass du direkt deinen Fehler hättest gestehen können“, so Vanessa Schmitt. Nach dem Ausrutscher wird sich Raúl Richter wohl keinen Fehltritt mehr leisten und will sich ganz auf seine Vanessa konzentrieren.

Kurz nach dem Liebes-Aus postete Vanessa Schmitt damals eine Instagram-Story mit kryptischen Zeilen. „Glaube niemals, du würdest das Leben eines anderen kennen. Du weißt immer nur das, was er dich wissen lässt“, hieß es in dem sozialen Netzwerk. Trotz der schwierigen Vergangenheit wollen sie im „Sommerhaus der Stars“ zeigen, dass sie ein Team sind, aber treffen dabei auf harte Konkurrenz. Denn kürzlich hat RTL den kompletten Cast der diesjährigen Staffel der Realityshow bekanntgegeben.