Domenico De Cicco: Hat der Ex-Dschungelcamper seine Freundin geschlagen?

Nach seiner Teilnahme im Dschungelcamp wurde es etwas ruhig um Domenico De Cicco. Nun ist ein schockierendes Prügel-Video aufgetaucht! Seine Ex-Freundin behauptet, dass sie von ihm geschlagen wurde. Auch sein Anwalt nimmt Stellung zu den schweren Vorwürfen und bestreitet diese aufs Schärfste.

Im Jahr 2017 nahm Domenico De Cicco bei „Die Bachelorette“, ein Jahr danach war er bei „Bachelor in Paradise“ zu sehen. Später lernte der Reality-Star seine Freundin Evelyn Burdecki kennen – zwar scheiterte die Beziehung, jedoch begruben die beiden im Dschungelcamp das Kriegsbeil. Vor einiger Zeit zeigte sich dann Domenico De Cicco an der Seite von Laura Muriale.

Doch nun erhebt Laura Muriale schwere Vorwürfe: Domenico De Cicco soll sie angeblich geschlagen haben. Bei Instagram kursiert ein Clip, welcher gewalttätige Szenen zeigt. „Domenico ist auf mich losgegangen, als ich erneut herausgefunden habe, dass er mich hintergangen hat“, behauptet Laura Muriale im Interview mit RTL.

„Er schlug auf mich ein und biss mir in die Nase. Meine Hand wurde bis zum Ellenbogen geschient, da sie geprellt war, ich hatte eine Gehirnerschütterung. Ich dachte, dass es mich mein Leben kosten wird“, sagt die ehemalige „Promi Shopping Queen“-Teilnehmerin weiter. Sie legte dann sogar einen Arztbericht vor – darin ist von Nasenprellung, Prellung der Hand, Bisswunde und körperliche Gewalt die Rede.

Sie könne seitdem nur schwer ein normales Leben führen. „Ich habe an meinem Haus überall Überwachungskameras installiert, weil ich nur noch in Angst lebe. Ich hoffe, dass ich wieder auf die Beine komme und es mir besser gehen wird“, so Laura Muriale. Sie leide zudem unter heftigen Panikattacken. Sie hat laut RTL auch eine Anzeige bei der Polizei gestellt.

Der Anwalt von Domenico De Cicco meldet sich zu Wort

Doch auch sie muss nun mit einer Anzeige rechnen. Auch der Anwalt von Domenico De Cicco hat sich zu Wort gemeldet. Wegen der „erheblichen Verleumdungen und des strafrechtlich relevanten Verhaltens“ müsse sie mit Konsequenzen rechnen, erklärt Domenicos Anwalt Dr. Severin Riemenschneider gegenüber RTL. „Die Vorwürfe sind haltlos“, so der Jurist.

Dann geht sein Anwalt noch weiter ins Detail: „Unser Mandant hat seine ehemalige Lebensgefährtin zu keinem Zeitpunkt geschlagen. […] Die zwischen beiden unstreitige verbale Auseinandersetzung wird durch die ehemalige Lebensgefährtin und durch die Verbreitung der beiden Videos völlig verzerrt dargestellt.“ Und weiter: „Das Paar führte etwa drei Jahre eine Beziehung. Von außen wird diese als ‘toxisch’ bezeichnet. Immer wieder kam es – u.a. aufgrund der Eifersucht von Frau Muriale – zu verbalen Auseinandersetzungen.“