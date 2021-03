Game Of Thrones: Gleich sieben Serien geplant!

Das große Finale der Serie ,,Game Of Thrones” ist schon wieder ganze zwei Jahre her. Dennoch ist das Thema noch nicht ganz durch. Denn laut Insidern soll der US-amerikanische Fernsehanbieter HBO, welcher die Serie produziert hat, an sieben weiteren Projekten arbeiten. Doch eine Sache ist für die meisten Fans super enttäuschend. Die meistgewünschte Spin-off-Serie soll nämlich nicht dabei sein.

Es gab kaum Serien, die einen ähnlichen großen Hype hatten wie ,,Game Of Thrones”. Doch das Finale war für die meisten Fans eine pure Enttäuschung. Man zog nämlich wichtige Personen aus dem Produktionsteam für Star Wars ab. Deshalb musste die Serie ganz schnell enden – zur Enttäuschung vieler Zuschauer. Doch HBO will die Sache wieder gut machen und hat gleich sieben neue Serien angekündigt.

Enttäuschung bei vielen Fans

Zwar soll es jede Menge neue Serien geben, doch ein Spin-off zu Arya Stark fällt wohl ins Wasser. Wie hollywoodreporter.com berichtet, soll es noch mehr Serien rund um das ,,Game Of Thrones”-Universum geben. Doch eigentlich wünschten sich die Fans gar nicht so viele Projekte, sondern eigentlich nur ein bestimmtes. In der Serie war Arya Stark, ein königliches kleines Mädchen, lange Zeit in der großen Welt auf Reisen. Durch ihren mutigen und charismatischen Charakter wünschten sich viele Fans eine Serie dazu. Stimmen auf reddit.com und anderen Community-Portalen werden deshalb immer größer. Nun soll es also laut moviepilot.de und anderen Quellen sieben Projekte geben. Welche das sind, erfährst du weiter unten.

Das sind die sieben geplanten Serien zu GoT

Flohloch

Hierbei geht es um die Heimat von Zwiebelritter Davos, ein ehemaliger Schmuggler, der später zum Ritter geschlagen wurde, und Gendry, einem begabten Schmied. Wann die Serie genau spielt, ist bisher nicht bekannt.

10 000 Ships

Dieses Projekt könnte super spannend werden. Es geht nämlich um die Gründerin des Königreichs von Dorne. Dabei soll die Serie 1000 Jahre vor der eigentlich Hauptserie ,,Game Of Thrones” spielen. Sicher sieht man mit diesem Hintergrund die Serie aus einem neuen Blickwinkel.

9 Voyages über Lord Corlys Velaryon

Auch zu dieser Serie ist leider noch nicht allzu viel bekannt. Nur dass sie circa 300 Jahre vor der Hauptserie spielen und ein Spin-off zu ,,House of the Dragon” sein soll.

Dunk and Egg

Dieses Spin-off-Projekt spielt nur 90 Jahre vor Ned Starks Tod. Leider gibt es auch hier keine weiteren Informationen. Bisher gibt es aber Bücher dazu.

Roberts Rebellion

Laut ew.com geht es um die Rebellion gegen den irren König Aerys II. Targaryan. Dabei soll auch sie gar nicht so weit in der Vergangenheit liegen.

House Of The Dragons

Auf diese Spin-off-Serie warten sicher die meisten Fans, zumindest wenn man den Wunsch nach einem Projekt rund um Arya Stark vernachlässigt. Sie soll rund 300 Jahre vor der Haupthandlung spielen. Dabei geht es um den Aufstieg und Niedergang des Hauses Targaryan. Schon gelesen? Jumanji: Das ist aus den Darstellern geworden?