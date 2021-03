Jumanji: Das ist aus den Darstellern geworden?

Wenn du den Film “Jumanji” hörst, dann denkst du bestimmt an die Filmreihe mit Darstellern wie Dwayne Johnson und Kevin Hart. Dabei ist das gar nicht der ursprüngliche Film. Den gab es nämlich schon 1995 mit Robin Williams und ,,Spiderman”-Darstellerin Kirsten Dunst. Was machen die Schauspieler von damals eigentlich heute und was ist aus dem Jungen geworden?

Dass die Idee hinter dem ,,Jumanji” ein voller Erfolg war, erkennt man schon daran, dass es gleich vier neue Filme zum damaligen Original gibt beziehungsweise geben wird. Der vierte Teil wird nämlich gerade noch produziert.

Das machen die Stars heute

Robin Williams

Vermutlich hätte kaum ein Schauspieler so gut in die Rolle des Alan Parrish gepasst wie er. Genau das machte den Film zu so einem großen Erfolg. Nach 1995 nahm er noch unzählige Rollen an und war in einigen sehr großen Filmen wie ,,Nachts im Museum”, ,,Robots” oder ,,Happy Feet” zu sehen oder zu hören. Jährlich war er an Filmen und Serien beteiligt. Im Jahr 2014 beging er in seinem Haus Suizid. Er litt an der Lewy-Körper-Demenz.

Kirsten Dunst

Auch für sie war der Film ,,Jumanji” ein riesiges Sprungbrett. Im Film selbst spielte sie ,,Judy Sheperd”. In den Jahren darauf war sie an großen Filmen wie ,,Spiderman” oder ,,New York für Anfänger” beteiligt. Sogar als Synchronsprecherin war sie schon öfter zu hören oder in Musikvideos zu sehen.

Bradley Pierce

Er spielte den kleinen Jungen ,,Peter Sheperd" im Film – und schaffte direkt seinen großen Durchbruch. Da war er gerade mal 13 Jahre alt. Bradley Pierce wurde nämlich für seine Rolle im Film ,,Jumanji" für einen Saturn Award nominiert. Zwar war der Film für ihn ein voller Erfolg, dennoch ließ er es danach ruhig angehen. Der Kinderstar konzentrierte sich danach eher auf Rollen als Synchronsprecher und ist seit 2005 verheiratet. Der Film ,,Ein Fall für die Borger" war seit 1997 sein letzter.