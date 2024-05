Fälschung? Gemälde sorgt bei Bares für Rares für Aufruhr

In der ZDF-Show „Bares für Rares“ kann man Antiquitäten loswerden und noch etwas Geld abstauben. Wer von Moderator Horst Lichter die Händlerkarte erhält, darf in den Händlerraum und sich Angebote angehören. Doch nun sorgt ein Gemälde für Aufruhr – es soll sich dabei um eine Fälschung handeln.

Volker Wenzel aus Löhne betritt die heiligen Trödelhallen mit einem bunten Gemälde. „Ich hoffe sehr, dass ich eine Händlerkarte bekomme und das Interesse der Händler auch wecken kann und möchte es eigentlich schon gerne veräußern“, teilte der Lehrer zu Beginn mit. Expertin Bianca Berding inspiziert bereits das Bild. Darauf ist eine hart arbeitende junge Dame zu erkennen.

Das Gemälde soll laut Volker von dem Maler Johann Hamza stammen. Die Expertin erkennt jedoch sofort: Das Kunstwerk stammt nicht von dem erfolgreichen Künstler. „Wir sehen sofort, dass diese Bild von einem geübten, akademisch ausgebildeten Künstler gemalt wurde“, gibt sie preis. Der Lichtfall sei sehr subtil. „Das heißt: Der Hintergrund ist beleuchtet und die Figur, die ist ein wenig schattierter“, so Bianca Berding. Sie schätzt deshalb das Gemälde auf 800 Euro.

Verkäufer von Expertise überrascht

Ob man das Gemälde dennoch veräußern kann? Der Verkäufer wünscht sich 300 Euro. „Also 300 Euro sind zu wenig. Auch wenn es kein Johann Hamza ist, ist es doch ein wirklich schön und gut gemachtes Bild. Ich wäre bei 800 bis 1100 Euro“, lautet die Expertise der 47-Jährigen.

Ob auch die Händler die Fälschung erkennen? Offenbar ja: „Wir haben ein Problem!“, meint Händler Wolfgang Pauritsch. „Das, was da draufsteht, ist nicht drin“, meint er. Händler Roman Runkel bietet deshalb 300 Euro an. „Das ist noch nicht mal die Hälfte der Expertise“, stöhnt der Verkäufer und klärt auf: Das Bild stamme nicht von Hamza – sei laut Expertin aber trotzdem von einem ausgebildeten Maler angefertigt worden. Dann legt der Händler nochmal 50 Euro drauf und verkauft es schließlich aus Mangel an Alternativen an den 63-Jährigen.

„Bares für Rares“ läuft Montag bis Freitag um 15:05 Uhr im ZDF.