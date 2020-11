Estefania Wollny: Klare Worte zum Auszug!

Estefania Wollny ist bei aus der TV-Show “Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie!” nicht mehr wegzudenken. Immer wieder gab es auch Spekulationen über einen möglichen Auszug. Nun spricht die 17-Jährige Klartext und stellt klar: Sie bleibt bei Silvia und ihren Geschwistern wohnen!

Bei den Wollnys ist einfach immer was los und es wird nie langweilig. Bei elf Kindern kann es durchaus auch schon mal stressig werden. Immer wieder gab es Spekulationen, dass die 17-Jährige von zu Hause ausziehen will. Doch mit den Gerüchten räumt die Tochter von Silvia Wollny nun endgültig auf.

Estefania Wollny will nicht ausziehen

“Ich wohne zuhause und es wäre undenkbar, die Familie nicht mehr um mich herum zu haben. Corona hat vielen einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber es kommt bald Neues von mir”, sagt Estefania Wollny im exklusiven Interview mit KUKKSI. Die Familie ist ihr extrem wichtig und deshalb kommt ein Auszug für sie nicht in Frage. Und auch der Show wird sie erhalten bleiben: “Nein. Mir macht das Drehen viel Spaß”, sagt sie uns. Die Fans müssen auf sie also auch künftig nicht verzichten.

Zoff mit den Geschwistern gehört einfach dazu

Zwar gibt es auch mal Zoff mit den Geschwistern, aber das gehört zu einer Großfamilie einfach dazu – umso wichtiger ist es, sich danach wieder zu versöhnen. “Klar nerven die Geschwister mal, aber wenn es drauf ankommt, sind wir alle füreinander da und eine Familie. Ich könnte mir ein Leben ohne meine Familie und meine Geschwister nicht vorstellen”, so Estefania Wollny.

Estefania Wollny hat zuletzt auch an ihrer Musikkarriere intensiv gearbeitet. Dass sie ein musikalisches Talent hat, bewies sie bereits bei "Deutschland sucht den Superstar" – dort hat sie viermal ein "Ja" bekommen und schaffte es so in die nächste Runde. Später folgte dann sogar ein Auftritt im ZDF-"Fernsehgarten". Und die Fans sind sich sicher: Von Estefania Wollny werden wir musikalisch noch einiges hören…