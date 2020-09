Die Wollnys: Estefania und Peter im Prüfungsstress!

In einer neuen Doppelfolge von “Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie!” geht es für Peter und Estefania ans Eingemachte, denn sie wollen das Projekt „Führerschein“ in Angriff nehmen – und das, obwohl Peter schreckliche Prüfungsangst hat.

Vor Peter und Estefania liegen sieben Tage Intensivkurs in der Fahrschule von Fahrlehrer und Familienfreund Marc in Bünde bei Bielefeld. Für Peter, der von Prüfungsangst geplagt ist, ist es der dritte Anlauf. Bei den ersten Testfahrten von Peter und Estefania sitzen Silvia und Sarafina auf der Rückbank und vor allem Silvia kommentiert das Fahrverhalten ihrer „Schützlinge“. Das nervt Peter und Estefania extrem. Auch bei der ersten Theoriestunde der Beiden ist Silvia zu Gast und auch hier hält sie sich nicht mit Kommentaren zurück.

Dabei hat die 54-Jährige selbst keinen Führerschein und auch keine Ahnung vom Autofahren. Kurzerhand wird Silvia galant aus dem Unterricht buxiert. An Tag zwei des Intensivkurses wird die Mutter der Großfamilie vom Fahrlehrer und Familienfreund Marc hinter das Steuer des Fahrschulautos gesetzt. Jetzt muss sie selbst zeigen, was sie kann. Silvia spürt am eigenen Leibe, wie schwer es ist, sich aufs Fahren zu konzentrieren, wenn man mosernde Fahrgäste im Rücken hat. Eine Lektion fürs Leben?

Silvia lenkt Estefania und Peter ab

Die 54-Jährige sieht ein, dass sie Peter und Estefania mehr Ruhe gönnen muss, und überlässt mittlerweile Fahrlehrer Marc das Zepter. Ohne Silvias ständige Ablenkung erzielen die beiden Fahranfänger stetig Fortschritte. Kein Wunder bei 4 ½ Stunden Theorie- und 3 ½ Stunden Praxisunterricht pro Tag. Zahlt sich das intensive Pauken am Ende auch aus? Für Peter ist es der dritte Anlauf den Führerschein zu machen. Hier erneut zu versagen wäre für ihn eine Katastrophe. RTLZWEI zeigt “Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie!” am Mittwoch um 20:15 Uhr.