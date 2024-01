Cora Schumacher: Erste Worte zum dramatischen Dschungelcamp-Aus!

Es war eine Überraschung am dritten Tag im Dschungelcamp: Cora Schumacher hat die Show verlassen. Ihr großer Traum ist damit zerplatzt. Mit Tränen hat sie das Camp verlassen.

„Schatzi, ich glaub, ich will nach Hause“, so Cora mitten in der Nacht beim gemeinsamen Toilettengang zu Fabio. Der Rauch des Lagerfeuers macht ihr zu schaffen. Vor ihrer Abreise nach Australien hatte die 47-Jährige mit einer langwierigen Corona-Erkrankung zu kämpfen. Zurück im Camp: „Ich möchte nach Hause. Ich halte das nicht mehr aus. Ich kann das nicht mehr mit dem Qualm, es brennt alles. Ich kann nicht mehr. Ich will jetzt hier raus. Jetzt, jetzt, jetzt! Sofort!“

Cora Schumacher verlässt das Dschungelcamp aus gesundheitlichen Gründen

Mike versucht es, aber er kann sie von ihrem Entschluss nicht abbringen. Völlig fertig geht Cora ins Dschungeltelefon: „Ich bin von mir am meisten enttäuscht. Dass mir so eine Covid-Infektion in den Weg kommt. Es ist jetzt ein Punkt erreicht, an dem ich mir eingestehen muss, dass die Gesundheit an erster Stelle steht und mein Traum hier gerade an dieser Stelle platzt.“ Und dann sagt sie den alles entscheidenden Satz: „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“

Kurze Zeit später verkündet sie auch den wachen Stars im Camp „Ich muss mich von euch verabschieden! Ich muss raus aus dem Lagerfeuer. Ich habe den Satz ‚Ich bin ein Star – Holt mich hier raus’’ gesagt. Es tut mir so leid!“ Alle trösten und herzen die bitterlich weinende Cora. Ein paar Umarmungen später verlässt Cora das Dschungelcamp.

Der Corona-Boy von Cora Schumacher

Vor dem Toilettenhäuschen fragt Tim Cora, ob sie Alkohol trinkt, er wolle mal mit ihr feiern gehen. Cora: „Ich trinke höchstens Mal ein Gläschen Rosé aus Höflichkeit, wenig bis gar nicht.“ Doch Tim fantasiert bereits von einer gemeinsamen Partynacht: „Stell dir vor, wir zwei im Düsseldorfer Club. Ich will mit dir feiern gehen und unbeschwert die Sau rauslassen.“ Daraufhin fängt er an zu twerken und zeigt Cora, wie sie sich bewegen muss. „Ich konnte das noch nie und werde das auch nicht können“, wiegelt Cora ab.

Tim erwidert: „Naja, die Typen wird es freuen!“ Cora: „Als wenn die einen alten Oma-Arsch wackeln sehen wollen.“ Tim schmeichelt der 47-Jährigen: „Aber du siehst aus wie ein Geschoss!“ Cora: „Vielleicht greife ich mal an! Aber hier im Camp ist nix Angreifbares!“ Aber was ist mit Mike, ihm selbst oder Heinz, fragt der Influencer mehr im Scherz als ernst gemeint. Cora: „Du bist mir zu jung. Ich bin doch jut versorgt!“ Tim: „Mit wem? Mit diesem Corona-Boy? Hast du Corona durch Sex mit ihm bekommen?“

Cora: „Der eine sagt so, der andere so. Man weiß es nicht, aber die Möglichkeit besteht." Tim erkundigt sich, ob Coras kratzende Stimme eine Nachwirkung vom Coronaboy sei. „Du meinst, der ist schuld?", fragt Cora. „Der ist schuld!", so Tim. Sie müsse ihm dafür eine Ansage machen. Cora: „Der hat es dick hinter den Ohren." Tim wird neugierig: „Nur hinter den Ohren oder auch zwischen den Beinen?" Cora: „Darüber redet man nicht…"