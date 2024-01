Cora Schumacher geht ins Dschungelcamp: Jetzt spricht ihr Sohn David!

Cora Schumacher ist schon bald im Dschungelcamp zu bewundern. Nicht nur Ex-Mann Ralf Schumacher sprach über ihre Teilnahme, sondern auch Sohn David Schumacher. Beide haben im vergangenen Jahr den Kontakt zu Cora abgebrochen.

Krabbeltiere und Ungeziefer zählen nicht zu den Lieblingstieren von Cora Schumacher. Dennoch will die Ex-Rennfahrerin in der neuen Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ alles versuchen. „Ich werde immer alles versuchen“, sagt die 47-Jährige bei RTL. Sie könnte durchaus ihre Krallen ausfahren: „Ich bin eigentlich ein sehr harmoniebedürftiger Mensch, aber wenn man mich provoziert, dann kann ich auch Kante zeigen“, warnt Cora Schumacher.

Kurz vor ihrem Abflug hat sich Ralf Schumacher zu Wort gemeldet und hat seine Ex-Frau für das Dschungelcamp nur das Beste gewünscht. Cora Schumacher zeigte sich von der Aussage jedoch irritiert. „Ja, ich freu mich. Hätte ich jetzt, ehrlich gesagt, nicht mit gerechnet. Ich hätte mich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr drüber gefreut, wenn’s persönlich gewesen wäre“, so Cora Schumacher.

Seit dem vergangenen Jahr hat das Ex-Paar laut eigenen Aussagen keinen Kontakt mehr. „Dann hat Ralf abrupt unerklärlich den Kontakt abgebrochen und wollte keinen Kontakt mehr. Und somit dann halt auch gleichzeitig David. Deswegen stößt es so ein ganz klein bisschen bei mir auf Unverständnis“, erzählt die 47-Jährige.

Sohn David äußert sich zur Dschungelcamp-Teilnahme von Cora

Ihr größter Wunsch: Eine Nachricht von Sohn David. „Am meisten würde ich mich natürlich über eine Nachricht oder eine Kontaktaufnahme von meinem Sohn freuen. Aber mal abwarten“, sagt Cora Schumacher zu RTL. Zwar hat sich David bei ihr nicht gemeldet, dafür aber in einem Interview. „Sie wird das Dschungelcamp schon irgendwie meistern und lebend zurückkommen. Ich wünsche ihr wirklich viel Glück“, sagt David in der Bild-Zeitung. Die Worte klingen zwar etwas zurückhaltend – dass er sich aber überhaupt zu seiner Mutter öffentlich äußert, ist vielleicht ein Schritt in die richtige Richtung. Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigen RTL und RTL+ ab dem 19. Januar 2024.