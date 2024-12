„Eine zauberhafte Nanny“: Das macht die kleine Chrissy heute

In „Eine zauberhafte Nanny“ eroberte Holly Gibbs als Chrissy die Herzen der Zuschauer. Der Kult-Streifen kam 2006 in die Kinos und ist heute noch total beliebt – aber was macht die Schauspielerin eigentlich heute?

In dem Film ist Cedric Brown (Colin Firth) mit seinen sieben Kindern völlig überfordert. Nach dem Tod seiner Ehefrau kann der Geschäftsmann kein Kindermädchen finden – doch dann steht plötzlich Nanny McPhee (Emma Thompson) vor seiner Tür. Neben seinem Sohn Simon (Thomas Brodie Sangster) steht vor allem die kleine Chrissy (Holly Gibbs) im Fokus des Kindesmädchens. Damals war sie gerade mal 8 Jahre alt und eroberte die Herzen der Zuschauer – doch wie ging es für die Schauspielerin danach eigentlich weiter?

So ging es nach dem Film weiter

Holly Gibbs ist mittlerweile über 20 Jahre alt und verdreht den Männern mit ihrem Sexappeal den Kopf. Nach „Die zauberhafte Nanny“ war die Schauspielerin noch in verschiedenen Produktionen zu sehen – unter anderem spielte der einstige Kinderstar in „The Story of Tracy Beaker“, „Secret Life“ oder „Talk to me“ mit. Zuletzt stand sie für den Film „Mob Handed“ im Jahr 2017 vor der Kamera.

Holly Gibbs widmet sich heute der Kunst

Doch im Laufe der Zeit trat sie immer seltener in Erscheinung und widmet sich ihrer zweiten großen Leidenschaft – und zwar der Kunst. „Ich habe mich auf Skulpturen spezialisiert und hoffe, das nächstes Jahr für meinen Bachelor vertiefen zu können“, sagte die Chrissy-Darstellerin mal in einem Interview mit dem OK!-Magazin.

An die Zeit am Set von „Die zauberhafte Nanny" erinnert sie sich gerne zurück. „Wir waren wirklich eine kleine Familie. Es ist so schön, heute noch zu sehen, was die anderen so machen. Diese ganze Erfahrung war eine der prägendsten überhaupt und ich würde gerne noch einmal an so etwas besonderem teilhaben", verriet der Film-Star weiter.