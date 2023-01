DSDS 2023: Pokémon-Papa Pascal Paul spricht mit Kuscheltieren!

Pascal Paul ist 27 Jahre jung und kommt aus Essen. Bei „Deutschland sucht den Superstar“ will er im kommenden Casting sein Glück versuchen und die Jury mit seinen Gesangstalenten überzeugen. Wie der Nachwuchssänger vor der Jury verrät, hat er ein ziemlich spezielles Hobby.

Die Suche nach dem Superstar hat bei RTL wieder begonnen! Und auch Pascal Paul will durch die Show ganz groß rauskommen. Schon im Kindesalter ist der 27-Jährige zwar erwachsen, aber er hat ein ganz besonderes Faible – und zwar für Kuscheltiere! Mit diesen spricht er sogar, wie er beim Casting von „Deutschland sucht den Superstar“ zugibt.

Kuscheltier „Bobby“ begleitet Pascal Paul seit 13 Jahren

Besonders Pikachu aus dem Pokémon-Universum hat es ihm richtig angetan. „Das ist mein Sohn Bobby“, stellt er sein Kuscheltier vor, welches mehr als 13 Jahre in seinem Leben bereits eine Rolle spielt. „Ich habe mich schon sehr früh darin verloren, mit meinen Kuscheltieren zu sprechen“, schwärmt Pokémon-Papa beim DSDS-Casting. Bobby hat er sogar als Tattoo verewigt. Ob mit Kuscheltieren oder lebenden Tieren – er fühlt sich richtig wohl. Auch mit seinem Hund Zeus ist er super happy.

Der Kandidat bekommt die Goldene CD von Pietro Lombardi

Versuchen will es Pascal Paul mit „Nothing Breaks Like A Heart " von Mark Ronson feat. Miley Cyrus. Pietro Lombardi hat für den 27-Jährigen direkt mal eine Überraschung. Er drückt ihm die „Goldene CD" als Glücksbringer in die Hand – ob da überhaupt noch was schiefgehen kann? Wie sich Pascal Paul schlagen wird, zeigt RTL am Samstag in der nächsten Castingfolge von „Deutschland sucht den Superstar". Die Episode ist auch bei RTL+ verfügbar.