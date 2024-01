Dschungelcamp 2024: Vor DIESEM Mitcamper hat Twenty4Tim richtig Panik!

Twenty4Tim sitzt bald mit elf weiteren Mitcampern im Dschungelcamp. Vor Aufregung schlottern ihm die Knie – und das hat vor allem mit einem Mitcamper zu tun. Denn vor einem Star hat der Influencer richtig Angst.

12 Stars sind bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ dabei. Die neue Staffel steht bereits in den Startlöchern: Die große Auftaktshow zeigt RTL nämlich am 19. Januar 2024. Twenty4Tim hat sich als Influencer einen großen Namen gemacht und sich in den sozialen Netzwerken eine große Community aufgebaut. Nun will er das Dschungelcamp ordentlich aufmischen – vor einem Mitcamper hat er jedoch viel Respekt.

Twenty4Tim spricht über seine größte Dschungel-Angst

„Ich hab so Respekt vor ihm, aber hab auch Angst, dass er mich gar nicht versteht“, sagt Twenty4Tim im Interview mit RTL. Und wen meint er denn nun? Es handelt sich dabei um Schauspieler Heinz Hoenig. Der Influencer hat Sorge, dass der 72-Jährige nichts mit ihm anzufangen weiß. Ob seine Befürchtungen wahr werden oder „Der Boot“-Star zu seinen engen Verbündeten wird, bleibt abzuwarten.

So hat sich der Influencer auf das Dschungelcamp vorbereitet

Twenty4Tim, welcher mit richtigen Namen übrigens Tim Maximilian Kampmann heißt, hat vor dem Dschungelcamp zahlreiche Vorbereitungen getroffen. So hat er sich nicht nur ein Tattoo stechen lassen, sondern hat seine Fingernägel dschungeltauglich pimpen lassen und auch eine pflegeleichte Frisur musste her. In der RTL-Morningshow „Punkt 7“ wird klar: Twenty4Tim ist auf das Dschungel-Abenteuer bestens vorbereitet. Unterstützung bekommt er auch von seiner Mama, welche ebenfalls in der Sendung war.

Als Influencer hat er sein Handy immer bei sich. Denn schließlich versorgt er seine Community mit regelmäßigen Updates. Im Dschungelcamp muss er sein Smartphone erstmals für einen längeren Zeitraum aus der Hand legen – die handyfreie Zeit wird für ihn eine große Herausforderung. „Ich hab seit 2020 mein Handy nicht mehr wirklich weggelegt. Also ich hab täglich eine Bildschirmzeit von 16 bis 19 Stunden“, meint der Web-Star bei RTL. In der Zeit muss Mama ran und für ihn posten: „Das ist gar kein Druck für mich …“, scherzt sie. Wie Twenty4Tim ganze ohne Handy klarkommt, wird man am 19. Januar 2024 bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ bei RTL und RTL+ sehen. Schon gelesen? Influencer Twenty4tim könnte sich Sex im Dschungelcamp vorstellen!