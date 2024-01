Twenty4tim hat sich Dschungelcamp-Tattoo stechen lassen

Twenty4Tim ist ein deutscher Influencer, der auf den Portalen TikTok, YouTube und Instagram aktiv ist und dort eine riesige Community hat. Zudem hat er auch einige Songs aufgenommen. Jetzt will der Web-Star das Reality-TV aufmischen und gehört zum Dschungelcamp-Cast. Kurz vor Showstart hat er sich ein Tattoo stechen lassen.

Es dauert nicht mehr lange, bis die Stars ihr Luxusleben gegen Feldbetten in Down Under austauschen werden. Denn die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ steht bei RTL in den Startlöchern. Neben Ex-Rennfahrerin Cora Schumacher oder Schauspieler Heinz Hoenig ist auch Influencer Twenty4Tim dabei. Und er kam auf eine ganz besondere Idee: Kurz vor Showstart hat sich der Web-Star ein Dschungelcamp-Tattoo stechen lassen.

Twenty4Tim hat sich ein Koala-Tattoo stechen lassen

„Ich habe mir ein neues Tattoo stechen lassen. Für das Dschungelcamp“, verkündete der 23-Jährige jetzt bei Instagram. In einem kurzen Clip hat er seiner Community auch das Motiv verraten. Es handelt sich um einen Koala auf dem Unterarm des Social-Media-Stars. Er selbst scheint mit dem Ergebnis mehr als zufrieden zu sein und kann es wohl selbst noch nicht ganz fassen. „Oh mein Gott“, lässt Twenty4Tim am Ende des Statements verlauten. Nicht nur er selbst, sondern auch seine Fans finden: Das Tattoo ist sehr gut gelungen. „Ist das süß“, schreibt beispielsweise ein Follower in den Kommentaren.

Twenty4Tim, welcher mit bürgerlichem Namen Tim Maximilian Kampmann heißt, freut sich riesig auf das Dschungelcamp. „Eigentlich bin ich noch viel mehr und ich glaube, dass ich ein paar Dinge im Dschungel droppen kann, von denen man gar nicht erwarten würde, dass mir das schon passiert ist“, sagt der Influencer im Interview mit RTL. In der Show will er vor allem seine Ängste überwinden. „Alle möglichen Tiere“, meint er. Besonders mit Mücken habe er ein großes Problem. „Das Summen macht mich irre“, so Twenty4Tim. Der Influencer ist Dauer-Single – er hofft, dass er vielleicht im Dschungelcamp näherkommen könnte. Und wer weiß: Vielleicht findet der Web-Star in Down Under seine große Liebe… Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigen RTL und RTL+ ab dem 19. Januar 2024.