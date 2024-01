Dschungelcamp 2024: Leyla Lahouar spricht über ihre Krebs-Diagnose!

Leyla Lahouar mischt die diesjährige Staffel vom Dschungelcamp ordentlich auf. Am vierten Tag wird es emotional: Sie spricht über ihre Krebs-Erkrankung.

Wie sieht es eigentlich bei Fabio mit Hochzeit und Familienplanung aus? „So schnell geht es nicht, aber es macht ja schon Sinn, seine guten Gene weiterzugeben“, so der 30-Jährige grinsend. „Wer weiß, ob ich überhaupt Kinder kriegen kann. Ich wurde schon oft geröntgt im Krankenhaus, weil ich so viele Brüche hatte! Und dabei haben die immer diesen Lendenschurz vergessen. Ich fahre auch immer mit Sitzheizung, da kann es auch sein, dass man davon impotent wird.“

Leyla hat auch konkrete Vorstellungen in Bezug auf Hochzeit und Familie: „Ich bin da voll old school. Am liebsten wäre ich jetzt auch schon verheiratet und hätte eine Familie.“ Doch mit dem Nachwuchs könnte es für Leyla schwer werden. „Ich hatte mal Gebärmutterhalskrebs und da haben sie ein Stück entfernt“, erklärt sie Fabio offen. Im Dschungeltelefon gibt sie zudem preis: „Das war so vor fünf Jahren, ich hatte drei Monate lang durchgängig Blutungen. Als der Arzt es mir dann gesagt hat, war er so, als ob man mir den Boden unter den Füßen weggezogen hätte.“

Leyla gönnt sich den „Panodrama-Blick“

„Hast du Höhenangst?“, will Sonja Zietlow wissen. „Ja!“, so Leyla ängstlich, mit Blick auf das Gerüst, das in zwölf Metern Höhe über ihr hängt. Sie muss das Gerüst erklimmen und alle elf Sterne darauf einsammeln. Teilweise sind diese in Kisten mit Spinnen, Ameisen und Co. versteckt oder festgeschraubt. Der höchste Stern baumelt in 30 Metern Höhe und muss durch einen Sprung in die Tiefe gefangen werden. Leyla überlegt, überlegt und überlegt: „Ja! Ich mache es!“ Die Prüfung geht los und Leyla wird mit dem Gerüst in die Höhe gezogen.

„Ich glaube, ich muss kotzen“, so die Bachelor-Kandidatin. Trotzdem legt sie tapfer los. Nach diversen Schreien, einer ordentlichen Fluchtirade von „Was ist das denn für eine Rotze?“, „Fuck!“, „Die tun so weh!“ über „Das ist so ekelig!“, „Ich kriege einen Herzinfarkt!“ bis zu „Oh, mein Gott, ihr verarscht mich!“, klettert sie fokussiert das Gerüst hoch. Ein Stern nach dem anderen Stern sammelt die 27-Jährige ein.

Eine Kiste mit Spinnen lässt sie allerdings bewusst aus. „Greif nach den Sternen Leyla!", feuern die Moderatoren an. Und wirklich, am Ende steht sie in 30 Metern Höhe und springt ins Nichts, um den letzten großen Stern zu fangen. Sie hat es geschafft! Mit zehn Sternen behangen schwebt sie vom Himmel herab! Fassungslos aber glücklich fällt Leyla auf den Boden…