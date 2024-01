Dschungelcamp 2024: Kim Virginia bricht Ekel-Prüfung ab!

Bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ mussten Kim Virginia und Anya Elsner zur nächsten Dschungelprüfung antreten. Die Challenge hatte es in sich und lief für die beiden Kandidatinnen absolut nicht nach Plan – das Ergebnis ist ernüchternd.

Kim und Anya absolvieren ihre Dschungelprüfung in einem Betonmischer – und zwar im „Bäh-Tonmischer“. Dazu werden die Camperinnen liegend in der Mischtrommel festgeschnallt und müssen während der Umdrehungen gemeinsam elf Fragen beantworten. Für jede richtige Antwort gibt es einen Stern. Natürlich drehen sich die beiden nicht alleine in der Trommel. Sie fängt an, sich zu drehen, und 20.000 Kakerlaken landen auf den zwei Frauen.

Kim weint und winselt los. Anya bleibt cool, wie ein Eisblock. „Nennt fünf Jury-Mitglieder:innen von ‚Das Supertalent'“, so Sonja Zietlow. Es folgt eine Frage nach der anderen (u. a. „Nennt fünf Bundeskanzler:innen“, „Fünf Länder, die an Deutschland grenzen“, „Vier prominente Ex-Freundinnen von Oliver Pocher“). Immer wieder werden weitere Zutaten der Trommel beigefügt, z. B. grüne Ameisen, Mehlwürmer, Fleischabfälle und noch mehr Kakerlaken. Jan Köppen fragt sich, ob das nicht ganz schön viele Tiere sind. Sonja wissend: „Das sind die meisten Tiere, die wir hier jemals hatten. 140.000 und mehr.“

Kim Virginia bricht Dschungelprüfung ab

Nach einer Weile haben die Prüflinge drei Sterne erspielt. „Mir ist eine Kakerlake in den Mund gefallen“, ruft Anya, bleibt aber weiterhin entspannt. Kim schreit immer lauter, bis sie in der neunten Runde, kurz vor Ende, „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ruft. Die drei bisher gewonnenen Sterne sind somit verloren. Anya und Kim werden befreit und verlassen die Mischtrommel. „Mir hat es Spaß gemacht“, freut sich Anya – Kim wohl eher nicht so.

Schatzsuche „Buchstabensuppe“

Ein Freund, ein guter Freund! Heinz und Fabio gehen auf Schatzsuche und müssen ein Kreuzworträtsel lösen, indem sie Fragen und Buchstaben aus einem schlammigen Tümpel fischen. Fabio schwimmt, taucht und fischt, während Heinz die Fragen entgegennimmt. Als sie endlich alle Fragen erfischt haben, geht es an die Antworten. Dieser Teil gestaltet sich eher schwierig. Mit einigen Fragen können sie gar nichts anfangen und auch die Schreibweise von dem Tier Koala stellt sie zunächst vor eine Herausforderung. Aus dem deutschen Dichter Goethe machen die Schatzsucher „GOETE“. Am Ende läuft Fabio und Heinz die Zeit davon und die beiden Stars haben die Schatzsuche leider verloren. Der Stimmung tut das aber keinen Abbruch… RTL und RTL+ zeigen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ täglich um 22:15 Uhr. Schon gelesen? Dschungelcamp 2024: Regelverstöße! RTL greift knallhart durch