Dschungelcamp 2024: So lief die Prüfung für Felix von Jascheroff, Twenty4Tim und Kim Virginia

Die elf Stars kommen einfach nicht zur Ruhe. Bei heißen Temperaturen sollte ein kühlendes Bad im Weiher die Gemüter doch eigentlich abkühlen. Dann stand auch die nächste Dschungelprüfung an.

Bei dieser Prüfung werden die Ranger zum Horst! Felix, Tim und Kim müssen sich in der Dschungelprüfung „Bah!res für Gares“ den Magen mit antiken Köstlichkeiten vollschlagen. Klingt nach einem schweren Stresstest für knurrende Mägen. Als „Bares für Rares“-Moderator Horst Licher verkleidet serviert Ranger Matt dem Promi-Trio Antiquitäten, die sich aber bei näherem Hinsehen unter anderem als Ziegenanus, Schweinehirn und Kamelzunge herausstellen.

Kim startet mit einer Kotzfrucht mit Stinktofu und Natto-Bohnen, die sie fleißig auslöffelt. Es kommt ihr zwar immer wieder hoch, doch sie kämpft. Felix und Tim feuern sie an und Kim holt zwei Sterne. „Anus ist mein Thema. Ist das alles desinfiziert“, fragt Tim, bevor er zügig einen Ziegenanus zerkaut und einen Stern erzielt. Tim stolz: „Ich habe immer gesagt: ‚Wenn das Arschloch nicht behaart ist, esse ich es.'“ Sonja Zietlow erwidert: „Super, wir haben es extra vorher geshaved.“ Im Anschluss gewinnt auch Felix zwei Sterne, weil er ein Schweinegehirn verputzt.

Durch Schnick-Schnack-Schnuck entscheidet das Trio, wer im zweiten Gang den Sandwurm verspeisen muss. Kim verliert und isst den Wurm komplett. Zwei weitere Sterne fürs Team. Mit einem Pikser bewaffnet zerkaut Tim eine Kamelzunge und sichert sich drei Sterne. Felix ist beim letzten Gang nicht erfolgreich, weil er den Netzmagen nicht runterbekommt. Insgesamt holen die Prüflinge zehn von elf Sternen.

Dschungel-Beachclub öffnet seine Pforten

36 Grad und es wird noch heißer! Da öffnet der Dschungel-Beachclub seine Pforten. Mike, Leyla, Anya, Heinz und Fabio vergnügen sich am und im Weiher. Galant hilft Mike Leyla, die noch nie im Wasser war, in das kühlende Nass und Schwups landet die 28-Jährige in seinen Armen und klammert sich an ihn. Minutenlang hängt sie wie ein Äffchen an Mike und es wird fröhlich geplantscht. Dann kommt Kim dazu und sieht alles. Äußerlich bleibt die 28-Jährige ganz cool, doch es brodelt.

„Ich bin schockiert. Mich haben voll viele Leute vorgewarnt, dass sie so ist und dass sie einen Scheiß draufgibt, wenn es um Männer geht!“ Anya versucht zu erklären: „Da waren ganz viele Tiere und sie brauchte jemand, der sie trägt!“ Kim stapft von dannen: „Aber muss es dann mein Ex sein?! Sie macht das vor meinen Augen! Das ist respektlos. Muss sie jetzt auf seinen Schwanz springen, vor meinen Augen?“ Die Badenden diskutieren über das Vorgefallene.

Leyla wird sauer: „Wir wissen doch alle: Tief in ihr drin will sie ihn zurück und nicht fertig machen. Aber es läuft nicht so, wie sie will. Aus dem Grund rastet sie aus. Aber ich muss darunter nicht leiden, nur weil ich mich mit jemandem hier gut verstehe. Und selbst wenn ich mit ihm hier rumgeleckt hätte – auch das wäre scheißegal! Die waren noch nicht mal zusammen offiziell! Denkst du, ein Mann will eine Frau, die die ganze Zeit sagt: ‚Du hast einen kleinen Pimmel, du hast kein Geld, du wohnst bei deiner Mutter.‘ Welcher Mann will so eine Frau denn zurück? Da hätte sie eine andere Taktik anwenden müssen. Ich kann doch nichts für ihr Verhalten.“ RTL und RTL+ zeigen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ täglich um 22:15 Uhr.