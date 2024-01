Dschungelcamp 2024: Darum ist Heinz Hoenig für ALLE Prüfungen gesperrt!

Seit knapp einer Woche läuft die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ bei RTL. Heinz Hoenig war bisher bei fast jeder Dschungelprüfung gestrichen – das bringt die Fans auf die Palme. RTL hat sich dazu jetzt zu Wort gemeldet und erklärt dafür die Gründe.

Seit rund einer Woche macht es sich Heinz Hoenig im Dschungelcamp gemütlich. Und so wird es auch bleiben. Denn der Schauspieler braucht keine Panik zu haben, dass er in eine Dschungelprüfung muss – denn er darf einfach nicht. Der „Das Boot“-Star ist nämlich für alle Dschungelprüfungen gesperrt.

Fans gehen auf die Barrikaden

Die Fans sind darüber mächtig sauer. „Heinz bekommt da einfach Kohle für NICHTS“, schreibt ein User beim Kurznachrichtendienst X. Ein anderer meint: „Heinz muss bitte als Erster da raus. Es ist sinnlos und nicht fair, wenn er an keiner Prüfung teilnehmen kann.“ In einem anderen Kommentar heißt es: „Heinz darf nicht mal etwas essen. Für was ist er überhaupt im Dschungel?“

RTL meldet sich zu Wort

RTL hat sich jetzt dazu zu Wort gemeldet und erklärt, weshalb Heinz Hoenig bei jeder Dschungelprüfung gesperrt ist. „Heinz ist bei den letzten Dschungelprüfungen aufgrund gesundheitlicher Gründe gesperrt worden“, teilt ein Sendersprecher in der Bild-Zeitung mit. „Jeder unserer Stars hat eine Berechtigung, an der Show teilzunehmen, ob mit oder ohne die Teilnahme an den Dschungelprüfungen. Heinz bereichert unser Camp in hohem Maße, wie in den vergangenen Shows eindrucksvoll zu sehen war“, stellt der Sender klar.

Und auch seine Ehefrau nimmt Heinz Hoenig in Schutz. „Heinz ist kein Pflegefall, er ist mit 70 noch mal Vater geworden, es geht jetzt erst los. Ich finde es super, was er macht. […] Heinz läuft vielleicht keinen Marathon da im Camp, der macht keine 20 Prüfungen, aber der ist ein guter Gesprächspartner", so Annika Kärsten-Hoenig in der RTL-Sendung „Die Stunde danach".