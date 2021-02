Diese Dinge solltest du niemals sonntags machen

Sonntag ist der absolute Faulenzertag. Da will und kann man einfach nichts machen. Aber manchmal führt kein Weg dran vorbei. Du bist mitten im Umzug, die Wäsche ist nicht gewaschen und eigentlich müsste man noch ein Loch in die Wand bohren. Und dann ist noch nicht mal der Boden gestaubsaugt. Aber was darf man davon eigentlich an einem Sonntag machen?

Der Sonntag ist in Deutschland heilig. Wer da Lärm macht, zieht direkt die ganze Wut der Nachbarn auf sich. Manche Nachbarn nehmen die Sonntagsruhe sehr genau – andere stört es eher weniger. Aber was darf man denn eigentlich an einem Sonntag? Immerhin lässt sich so manche Hausarbeit nicht immer umgehen oder verschieben.

Darf man an einem Sonntag bohren oder waschen?

Weder Bohren noch Wäschewaschen ist an einem Sonntag gesetzlich verboten. An sich geht nämlich nicht darum, was man macht, sondern wie laut es ist. Daher ist es schwer, diese Dinge pauschal zu verbieten. Es gibt leise, aber auch sehr laute Waschmaschinen, Staubsauger und Trockner. Dennoch gibt es eine Sache zu beachten. In der Hausordnung selbst stehen dazu nämlich meist eigene Regeln, die zu beachten sind. Wenn du also Hausarbeiten zu tun hast, die etwas lauter sein könnten, dann schaue am besten in der Hausordnung nach, damit es nicht Probleme mit Nachbarn oder der Vermietung gibt.

Darf man an einem Sonntag umziehen?

Wenn der Umzug zufällig auf einen Sonntag fällt und gewisse Fristen eingehalten werden müssen, ist es zwar gestattet, aber dennoch sehr ungern gesehen. Denn eigentlich sollte dann im Haus und in der Wohnung Zimmerlautstärke herrschen. Und das ist bei Umzügen oft nicht der Fall. Zudem hat man dann auch noch Probleme mit der Wahl des richtigen Fahrzeugs. LKWs dürfen an einem Sonntag nämlich gar nicht fahren. Ein Samstag bietet sich also für einen Umzug viel mehr an.