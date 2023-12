Darum sollte man Kaffee niemals in der Mikrowelle aufwärmen

Kalter Kaffee hat einen seltsamen Geschmack. Deshalb kommen einige auf die Idee, das Heißgetränk in der Mikrowelle aufzuwärmen. Das ist aber keine gute Idee: Forscher warnen, dass das negative Auswirkungen auf die Gesundheit haben könnte.

Kaffee ist das beliebteste Getränk und ist DER Wachmacher schlechthin. Bei den meisten darf das Heißgetränk vor allem morgens nicht fehlen. Aber wer kennt es nicht: Den Kaffee auf dem Schreibtisch haben wir vergessen oder vor lauter Telefonaten ist man nicht dazugekommen, ihn auszutrinken. Der Kaffee ist dann kalt und unappetitlich. Im Hinblick auf Lebensmittelverschwendung sei es zwar gelobt, wenn man den Kaffee dann aufwärmen will und nicht wegschüttet – laut Forschern ist das jedoch keine gute Idee.

Kaffee in der Mikrowelle aufwärmen ist keine gute Idee

Forscher sind in einer Studie laut Gala zu dem Ergebnis gekommen, dass man Kaffee niemals in der Mikrowelle aufwärmen sollte – das hat gleich zwei Gründe. Denn der Aufwärm-Prozess kann durchaus unserer Gesundheit schaden. Beim Aufwärmen in der Mikrowelle wird zuerst die Außenseite warm, während die Mitte noch kalt bleibt. Wenn in dem Kaffee auch Milch vorhanden ist und das Getränk bereits seit zwei Stunden steht, beginnt diese zu gerinnen. Dadurch können sich Bakterien bilden – diese werden in der Mikrowelle beim Erhitzen nicht zerstört. Bei Menschen mit einer Immunschwäche ist der Körper nicht wirklich in der Lage, sich gegen diese Bakterien zu wehren. Deshalb können bakterielle Infektionen ausgelöst werden.

Nicht nur Kaffee mit Milch kann eine Gefahr für die Gesundheit darstellen, sondern auch schwarzer Kaffee. Denn nach rund einer halben Stunde beginnen die enthaltenen Öle darin zu zerfallen. Der Kaffee verliert sein Aroma und hat einen ranzigen Beigeschmack. Der Kaffee sollte also im besten Fall innerhalb von 30 Minuten ausgetrunken werden. Falls das Getränk doch mal aufgewärmt werden muss, dann eignet sich der Backoden besser als die Mikrowelle. Denn dort werden die Bakterien praktisch abgetötet und stellt keine gesundheitliche Gefahr dar.

Dass der Kaffee nicht in der Mikrowelle aufgewärmt werden sollte, liegt nicht an dem Gerät selber, sondern schlichtweg an dem Getränk. Solange man eine Mikrowelle vorschriftsgemäß nutzt und darin Speisen oder Getränke aufwärmt, spricht dagegen nichts. Auch, dass Speisen oder Getränke durch das Aufwärmen in der Mikrowelle krebserregend seien, stimmt nicht und ist ein Mythos. Andere Getränke wie beispielsweise Tee kann man problemlos in der Mikrowelle aufwärmen – nur bei Kaffee sollte man vorsichtig sein.

Quellen: Gala, New York Times, FürSie