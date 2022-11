Diese 6 Dinge solltest du im Flugzeug nie berühren

Flugzeuge werden immer gründlich desinfiziert und gereinigt – das war bereits auch vor der Corona-Pandemie der Fall. Dennoch solltest du an Bord lieber einige Dinge nicht berühren. KUKKSI verrät, was an Bord eines Fliegers die größten Keim-Schleudern sind.

Der Urlaub ist für die meisten Menschen wohl die schönste Zeit des Jahres. Doch um sein Traumziel zu erreichen, steht erst die Anreise mit dem Flugzeug an. Die Maschine muss man sich mit vielen Urlaubern auf engstem Raum teilen. Da ist klar: Das ist nicht besonders hygienisch. Auf einigen Gegenständen in der Maschine lauern besonders viele Bakterien – diese sollte man daher lieber besser nicht berühren.

Diese Dinge solltest du im Flieger lieber nicht anfassen

Klapptische

Auf den Klapptischen vor dem Sitz stellen wir unsere Speisen und Getränke ab. Die Klapptische selbst solltest du aber lieber nicht berühren. Denn eine Studie der Universität von Arizona hat im Jahr 2007 herausgefunden, dass diese oft mit den Keimen MRSA und Noroviren belastet sind.

Armlehne

Auf der Armlehne fühlt sich besonders das Darmbakterium E.coli wohl und kann dort unglaubliche 96 Stunden überleben, wie eine wissenschaftliche Studie laut der Huffingtpon Post damals herausgefunden haben will.

Tasche am Vordersitz

Am Vordersitz ist immer eine kleine Tasche. Dort befindet sich meist das Bordmagazin und die Sicherheitsanweisungen. Das ist eine echte Keim-Schleuder! Denn dort können sich MRSA-Keime befinden, welche dort um die 168 Stunden überleben können. Das hat auch einen Grund: Zahlreiche Passagiere hinterlassen dort Müll oder benutzte Taschentücher. Und die Tasche am Vordersitz wird nicht ganz so oft gereinigt.

WC-Türklinke und Spültaste

Die WC-Türklinke ist im Flugzeug einer der größten Keimschleudern überhaupt. Denn jeder Urlauber muss früher oder später auf die Toilette – und einige vergessen dabei schlicht das Hände waschen und die Keime landen dann an der WC-Türklinke. Und wenn wir schon bei der Toilette sind: Die WC-Spültaste ist ebenfalls mit Keime belastet. Denn viele betätigen diese zuerst und waschen sich erst DANACH die Hände. Ganz schön ekelig!

Sitze im Gang

Im Flugzeug kann es schon mal zu Turbulenzen kommen. Auf dem Weg zur Toilette hält man sich daher an den Rückenlehnen an den Sitzen im Gang fest, wenn die Maschine schaukelt. Deshalb befinden sich dort ziemlich viele Keime.

Decken und Kissen

Gerade auf langen Flügen sind Decken und Kissen ziemlich kuschelig. Diese werden von den Airlines bereitgestellt – inklusive Viren der Vorgänger. Deshalb sollte man immer darauf achten, dass diese eingeschweißt sind oder man bringt einfach seine eigene Decke mit.

Wie kann man sich schützen?

Damit man das Flugzeug auch gesund wieder verlässt, sollte man definitiv regelmäßig seine Hände waschen! Fasst man beispielsweise den Klapptisch an, kann man auch Handschuhe anziehen – so berührt man diesen nicht direkt. Oder man reinigt diesen mit Desinfektionsmittel – so kann man sich auch schützen. WC-Türen solltest du im besten Fall mit einem Handtuch anfassen und auch die Schuhe sollte man in der Maschine nicht ausziehen, denn man weiß nie, wie oft der Boden gereinigt wurde. Generell ist es aber so, dass seit der Corona-Pandemie die Maschinen gründlicher gereinigt werden, als zuvor. Dennoch sollte man immer eigene Schutzmaßnahmen treffen. Schon gelesen? Darum solltest du im Flugzeug nie Wasser trinken