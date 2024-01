Darum solltest du nach dem Sex nie sofort Unterwäsche anziehen

Nach dem Geschlechtsverkehr schlüpft man direkt wieder in die Unterwäsche? Das sollte man lieber nicht machen – das hat einen ganz speziellen Grund.

Einige Frauen ziehen nach dem Sex direkt wieder ihren Slip an und kuscheln sich damit danach in die Decke oder schlafen. Diese ziemlich harmlose Angewohnheit kann sich jedoch negativ auf die Gesundheit auswirken. Doch was passiert eigentlich wirklich, wenn man die Unterwäsche direkt nach dem Liebesspiel wieder anzieht?

Darum sollte man nach dem Sex keine Unterwäsche tragen

Beim Sex kommt man sich nahe – das ist selbstverständlich. In den Intimbereich können Bakterien gelangen – das kann durch die Hände passieren, aber auch durch das Sperma des Mannes. Dass man nach dem Sex nicht direkt in die Unterwäsche schlüpfen sollten, hat einen gesundheitlichen Hintergrund: Im feuchten Milieu der Wäsche können sich Bakterien ansammeln und verbreiten.

Dadurch, dass die Unterwäsche nach dem Geschlechtsverkehr aufgrund der Feuchtigkeit ein Bakterienherd ist, kann es im schlimmsten Fall zu einer Pilzinfektion kommen. Auch eine Blasenentzündung wäre nicht ausgeschlossen. Deshalb sollte man nach dem Sex lieber nackt schlafen. Und wenn es doch zu kalt ist, kann man weite Kleidung tragen – dafür eignet sich beispielsweise eine nicht eng anliegende Pyjama-Hose.

Das sollte man nach dem Sex tun

Experten empfehlen, nach dem Sex zu duschen und den Intimbereich mit einer ph-neutralen Körperpflege zu reinigen. Auf eine aggressive Seife sollte man lieber verzichten. Nach dem Sex will die Vagina „atmen“ – mit der Unterwäsche sollte man nach dem Duschen daher eine gewisse Zeit warten. Und wenn man nach dem Geschlechtsverkehr doch zeitnah die Unterwäsche wieder anziehen muss, sollte man einen Blick auf das Material werfen. Unterhosen aus Baumwolle eignen sich besonders gut, da der Stoff atmungsaktiv ist. So kann man sicher gehen, dass der Intimbereich gut „belüftet“ wird und Bakterien keine Chance mehr haben, sich zu multiplizieren. Auf Slips aus synthetischen Materialien sollte man verzichten, da diese Feuchtigkeit speichern und sich somit Bakterien vermehren können. Schon gelesen? Alkohol vor dem Sex: Darum ist das keine gute Idee