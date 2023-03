Die Geissens: Robert stellt sich seiner größten Angst!

Carmen und Robert Geiss sind in der neuen Folge von „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie!“ zurück in Dubai. Und das endlich als Einwohner! Zwar lässt der Schlüssel auf die neue Traumwohnung noch auf sich warten, doch die beiden wissen die Zeit gut zu überbrücken – mit Shopping. Allerdings zieht es die Millionäre diesmal nicht in ein Luxuskaufhaus, sie lassen im Baumarkt die Kreditkarte glühen. Werkzeugkasten, Leiter, Wäscheständer, ein goldener Affe, Tresor – nur das Nötigste wandert in den Einkaufkorb.

Dann muss sich Robert einer seiner größten Ängste stellen, er muss hoch hinaus. Eine Einladung zu einer Ausstellung auf dem Dach des berühmten Burj Al Arab stimmt ihn erstmal skeptisch. Doch dann wagt er sich mutig raus aus seiner Komfortzone und wird belohnt: Er trifft dem dreimaligen Boxweltmeister Lennox Lewis und darf ihm die Hand schütteln. Am nächsten Tag ist es endlich soweit und die Geissens können ihr neues Domizil beziehen. Mit zahlreichen Helfern geht es ratzfatz und schon hängen die Vorhänge und die ersten Möbel stehen. Jetzt fehlt nur noch die erste Weinlieferung. Doch es läuft nicht alles nach Plan, nicht nur die Kühlschränke lassen auf sich warten.

Robert Geiss im Umzugs-Chaos

Die Geissens haben endlich ihre neue Traumwohnung bezogen und machen erstmal die Einrichtungshäuser Dubais unsicher. Schließlich müssen die vielen Zimmer auch befüllt werden. Zu Hause wartet eine Überraschung. Künstlerfreund Shari ist in Dubai eingetroffen und hat jeden Menge Kunst im Gepäck. Die Wanddeko ist gesichert! Am nächsten Tag entspannt Carmen erstmal beim Friseur und überlässt Robert das Umzugs-Chaos. Wird er alles in den Griff bekommen?

Wer hart arbeitet, darf sich auch entspannen. Robert und Carmen sind zu einem Polospiel eingeladen, wo sich jede Menge Prominente tummeln. Später geht es noch zu einem Boxkampf, auch hier wird kräftig gesocialized. Ganz nach dem Geschmack der Geissens! RTLZWEI zeigt die neue Doppelfolge von „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie!“ am Montag um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Die Geissens: Shania und Davina sorgen sich um ihre Eltern!