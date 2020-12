Daniela Büchner: So feiert sie Weihnachten!

In diesem Jahr wird Weihnachten wohl für alle etwas anders werden. Dennoch die meisten versuchen das Beste daraus zu machen – so auch Daniela Büchner. Die “Goodbye Deutschland”-Auswanderin hat bei KUKKSI verraten, wie sie das Fest verbringen wird.

Schon bald ist es soweit: Das Weihnachtsfest steht vor der Tür! Und auch die Promis freuen sich auf die Feiertage – auch, wenn das 2020 wohl alles etwas kleiner ausfallen muss. Bei Daniela Büchner und ihren Kindern werden die Feiertage in diesem Jahr etwas lockerer als sonst – eigentlich kommt immer viel Besuch, diesmal wird es wohl ein Weihnachtsfest im Pyjama und Filmen.

Erstes Weihnachten allein mit den Kindern

“Bei uns ist das immer so, dass wir den ganzen Tag viel Weihnachtsmusik hören. Morgens schiebe ich dann meist schon immer die Pute rein. Die letzten Jahre war es meist so, dass das Haus mit Familie und Freunden voll war. Das ist diesmal anders”, sagt Daniela Büchner im exklusiven Interview mit KUKKSI. Zwar gibt es keinen Besuch, aber der Ablauf bleibt auch 2020 der Gleiche: “Trotzdem versuchen wir, dass alles so zu belassen und gehen das etwas lockerer an. Das wird wahrscheinlich ein Weihnachtsfest im Pyjama.”

Ennesto Monte ist nicht dabei

“Zuerst gibt es das Essen, dann gibt es Geschenke und schauen danach Filme. Wir werden mit der Familie telefonieren oder ich auch mit meinem Freund”, erzählt sie uns. Ennesto Monte wird beim Weihnachtsfest nicht dabei sein. “Ennesto wird nicht mit dabei sein, weil er derzeit bei seiner Mama in Serbien ist. Das hat oberste Priorität, da es ihr nicht so gut geht. Wir werden uns aber spätestens Silvester oder Anfang Januar sehen”, verriet uns Danni weiter. Es wird also ein deutlich ruhigeres Weihnachtsfest bei Danni – sie freut sich aber auf die besinnliche Zeit mit ihren Kids.

Erst kürzlich schrieb Daniela Büchner bei Instagram: “Ein wohl total turbulentes Jahr neigt sich dem Ende. Ich denke momentan oft darüber nach, wie Weihnachten allein, nur mit meinen Kindern sein wird! […] Dieses Jahr wird es wohl allein gefeiert 🙁 da Corona bedingt keiner aus Deutschland kommen kann – was ich total nachvollziehen kann! Momentan muss man einfach auf sich etwas Acht geben”, heißt es in einem Post. Schon gelesen? Daniela Büchner: So war die Eröffnung der Faneteria