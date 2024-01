„Stehen alle unter Schock“: Familien-Tragödie bei Daniela Büchner!

Daniela Büchner muss einen schweren Schicksalsschlag verkraften. Die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin trauert um ihren Neffen. Dieser kam bei einem schweren Autounfall ums Leben.

„Ihr Lieben, ich bin für ein paar Tage raus. Ich melde mich!“, mit diesen Worten verabschiedete sich Daniela Büchner bei Instagram. Die Social-Media-Pause hat einen traurigen Grund: Ihr Neffe kam bei einem Horrorcrash im Alter von 20 Jahren ums Leben.

Neffe von Daniela Büchner kommt ums Leben

„Stehen alle unter Schock“, verrät die 45-Jährige im Interview mit RTL. „Fliege am Donnerstag hin“, so Daniela Büchner weiter. In Dötlingen im Landkreis Oldenburg kam es am Sonntagabend zu einem tragischen Verkehrsunfall. Laut RTL kam ihr Neffe von der Fahrbahn ab und krachte frontal gegen einen Baum. Weshalb er von der Fahrbahn abkam, konnte bisher noch nicht geklärt werden. Und auch sonst gibt es noch keine Details zu den Unfallumständen.

Der 20-Jährige konnte nur noch tot geborgen werden

„Er erlitt so schwere Verletzungen, dass er nur noch tot geborgen werden konnte“, so der Pressesprecher der Kreisfeuerwehr Oldenbrug. Daniela Büchner möchte nun vor allem für ihre Schwester da sein, welche ebenfalls alleinerziehend ist. Es ist nicht der erste schwere Verlust für Daniela Büchner: Im Jahr 2018 starb ihr Ehemann Jens Büchner an den Folgen von Lungenkrebs.