Daniela Büchner: Neuer Freund? Das sagt sie zu den Gerüchten!

Daniela Büchner war gefühlt schon zehn Mal schwanger, hat beinahe jede Woche einen neuen Freund oder ist pleite – im Netz gibt es zahlreiche Gerüchte zu der „Goodbye Deutschland“-Auswanderin, welche nicht den Tatsachen entsprechen. Gegenüber KUKKSI hat die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin verraten, wie sie mit solchen Spekulationen umgeht.

Immer wieder zeigt sich Daniela Büchner kämpferisch – und das trotz zahlreichen Gerüchten im Netz. Denn einige User setzen immer wieder Unwahrheiten in die Welt, überfluten mit unzähligen Kommentaren ihren Instagram-Account und dazu kommen noch Schlagzeilen um einen angeblichen neuen Freund.

So geht Daniela Büchner mit Gerüchten um

Mittlerweile ignoriert oder belächelt Daniela Büchner solche Gerüchte. „Momentan belächle ich das. Ich habe weder einen neuen Freund noch bin ich schwanger. Ich habe 5 Kinder und 2 Hunde“, sagt Daniela Büchner im exklusiven Interview mit KUKKSI auf Mallorca.

Sie hat weder einen neuen Freund und ist NICHT schwanger

Sie selbst kann die Spekulationen oder das riesige Interesse an ihrer Person nicht nachvollziehen. „Ich habe manchmal das Gefühl, dass halb Deutschland darauf wartet, bis ich irgendwann einen neuen Freund habe. Das ist faszinierend. Denn ich hätte nie gedacht, dass so viele Leute an so einer langweiligen Sache so großes Interesse haben“, so der „Goodbye Deutschland“-Star weiter.

Fakt ist: Daniela Büchner ist weder schwanger und hat auch keinen neuen Freund. Die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin verbringt derzeit viel Zeit mit ihrer Familie oder konzentriert sich auf die Faneteria – so lange es zumindest noch geht. Denn Mallorca gilt mittlerweile als Risikogebiet und für die Balearen wurde auch eine Reisewarnung ausgesprochen. Schon gelesen? Daniela Büchner: So geht es mit der Faneteria weiter!