Corona: Neue Mutation auch in Deutschland!

Deutschland ist aktuell auf einem guten Weg der Besserung was die Neuinfektionen betrifft. Die Zahlen steigen nicht mehr exponentiell, sondern stagnieren in einigen Region sogar. Der Lockdown hilft also! Doch was wäre, wenn jetzt eine neue Variante des Coronavirus auftritt?

Seit einiger Zeit ist in Großbritannien schon eine neue Mutation aufgetreten. Virus-Variante B1.1.7 nennt sie sich und ist bedeutend ansteckender als das schon kursierende Coronavirus. Auch ein Grund warum die Infektionszahlen in Großbritannien so rapide ansteigen. Bislang dachte man, dass die Mutation noch nicht Deutschland erreicht hat – doch damit lag man falsch.

Neue Mutation schon längst in Deutschland

Seit September wütet die neue Virus-Variante in Großbritannien und steckt zahlreiche Leute an. Bisher ging man davon aus, dass die Mutation sich gar nicht in Deutschland verbreitet hat. Doch im November hat sich eine Familie aus Niedersachen mit B1.1.7 angesteckt. Die Tochter soll sich auf der britischen Insel infiziert haben und anschließend ihre Eltern – die Infektionskette hört da dann aber auch auf.

Fälle von B1.1.7 noch vereinzelt

Nun hat es mal wieder Bayern getroffen. Dort hat sich eine Reiserückkehrerin in Großbritannien infiziert und wurde hier positiv auf die Mutation getestet. "Dieses mutierte Virus macht große Sorge, weil es aggressiver in der Verbreitung ist", sagte der bayrische Ministerpräsident Markus Söder. Ob es weitere Fälle gibt ist aktuell nicht unklar. Immer wieder gibt es Infizierte aus England, die B1.1.7 wieder mitbringen.