Corona-Lockdown: Darf ich mich noch mit Freunden treffen?

Der Teil-Lockdown in Deutschland gilt ab dem 02. November 2020. Dann sollen vor allem die Kontakte stark eingeschränkt werden, um die Pandemie einzudämmen – aber darf man eigentlich noch die Familie oder Freunde besuchen? KUKKSI gibt darauf jetzt die wichtigsten Antworten!

Zwar haben die Geschäfte alle offen, aber dennoch wird das öffentliche Leben weitgehend lahmgelegt: Sowohl die Restaurants, als auch Bars, Theater oder Freizeitparks müssen am 2. November schließen. Auch Kosmetik- oder Tattoostudios dürfen nicht mehr öffnen. Zudem sollen die Kontakte stark eingeschränkt werden – da stellen sich viele die Frage: Darf man eigentlich noch Freunde treffen?

Keine Reisen mehr durch Deutschland

Sich in einer Gruppe zu treffen, ist nicht mehr erlaubt – egal ob im Freien oder zu Hause. Bund und Länder empfehlen, auf touristische Reisen zu verzichten – das betrifft auch den Besuch von Angehörigen und Freunden. Zwar ist das nicht verboten, aber es wird während des Lockdowns davon dringend abgeraten. In den Bundesländern gelten verschiedene Corona-Regeln – in Hotels darfst du beispielsweise nicht mehr übernachten. Nur berufliche Reisen sind innerhalb von Deutschland ab dem 02. November 2020 noch erlaubt.

Darf ich Familie und Freunde zu Hause einladen?

In der Öffentlichkeit, aber auch in Privatwohnungen sind ab dem 2. November 2020 nur noch Treffen mit Angehörigen des eigenen und eines weiteren Haushaltes gestattet. In einigen Bundesländern dürfen “in Privatwohnungen nur Personen aus zwei Haushalten zusammenkommen dürfen oder Personen aus einem Haushalt und maximal zwei Haushalts-ferne Personen”, heißt es in einem Beschluss. Generell bedeutet: Mit Personen aus einem weiteren Haushalt darf man sich treffen – mehr aber auch nicht. Partys oder Gruppentreffen sind definitiv nicht mehr erlaubt und das soll zumindest in der Öffentlichkeit auch sanktioniert werden. In einer Privatwohnung kann man das kaum kontrollieren – das ist schwer umsetzbar. Der Lockdown gilt dann für den gesamten November. Im Laufe des Monats wollen sich die Politiker wieder zusammensetzen, wie es im Dezember weitergehen soll. Schon gelesen? Angela Merkel verkündet: Lockdown! Das sind die neuen Corona-Regeln