Angela Merkel verkündet: Lockdown! Das sind die neuen Corona-Regeln

Auf das Statement hat ganz Deutschland gewartet und hat sich gefragt: Kommt nun der Lockdown? Bundeskanzlerin Angela Merkel ist soeben vor die Presse getreten und hat neue Knallhart-Maßnahmen verkündet.

Die Neuinfektionen sind in den vergangenen Wochen in Deutschland extrem angestiegen. Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Länderchefs haben sich am Mittwoch zum Corona-Gipfel getroffen und neue Regeln beschlossen – und die haben es in sich! Denn nicht nur die Gastronomie wird dicht gemacht, sondern es gelten ab dem 2. November 2020 auch neue Kontaktbeschränkungen. KUKKSI fasst alle Maßnahmen zusammen.

Das sind die neuen Corona-Regeln

Gastronomie

Egal ob Restaurants, Bars oder Kneipen – die Gastronomie muss ab dem 02. November 2020 für den Rest des Monats dicht machen. Die Lieferung und Abholung von Speisen ist demnach erlaubt. Auch Kantinen dürfen weiter geöffnet bleiben.

Freizeit

Theater, Opern und Konzerthäuser müssen ebenfalls schließen. Dazu zählen auch Spielhallen, Kinos, Freizeitparks, Fitnessstudios, Sportanlagen, Schwimmbäder und Bordelle. Veranstaltungen oder Events dürfen nicht stattfinden.

Körperflege

Kosmetikstudios oder auch Tattoo-Studios dürfen auch nicht mehr öffnen. Unter strengen Hygiene-Maßnahmen können Friseure weiter geöffnet bleiben. Und auch medizinisch notwendige Behandlungen sind gestattet.

Einzelhandel

Läden dürfen geöffnet bleiben – aber auch hier gelten strenge Hygiene-Maßnahmen. Demnach darf sich nicht mehr als ein Kunde pro 25 qm Verkaufsfläche aufhalten.

Kontaktbeschränkungen

Es dürfen sich maximal nur noch Personen aus zwei unterschiedlichen Haushalten treffen. Insgesamt sind maximal nur 10 Personen erlaubt.

Bundesliga ohne Zuschauer

Bund und Länder haben sich darauf geeinigt, dass Profisport im November nur noch ohne Zuschauer stattfinden darf – dazu zählt auch die Bundesliga.

Tourismus

Übernachtungsangebote sollen in Deutschland massiv eingeschränkt werden. Von touristischen Reisen wird dringend abgeraten.