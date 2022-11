Coca-Cola-Weihnachtstruck: Alle Städte und Termine 2022

Es gehört zu einer der außergewöhnlichsten Events in der besinnlichen Zeit. Der Coca-Cola-Weihnachtstruck ist auch 2022 wieder unterwegs und hält in mehreren Städten. KUKKSI verrät, wann und in welchen Städten der Truck halten wird.

Es gibt die Weihnachtswerbung, wo einem warm ums Herz wird – dazu zählt definitiv auch die Werbung zum Coca-Cola-Truck. Selbst solche legendären Spots wurden zur Tradition in der besinnlichen Zeit. Besucher*innen können in eine wundervolle Weihnachtswelt eintauchen oder an einer virtuellen Schlittenfahrt teilnehmen.

Den Coca-Cola-Weihnachtstruck gibt es bereits seit dem Jahr 1997 und begeistert sowohl Kinder, als auch Teenager und Erwachsene. Die leuchtenden LKW’s wird es auch wieder 2022 geben. Die Weihnachtstrucks von Coca-Cola stehen in diesem Jahr unter dem Motto „Weihnachten findet immer einen Weg“ und sollen Lebensfreude und Gemeinsamkeit zelebrieren.

Das sind die Termine des Coca-Cola-Weihnachtstrucks 2022

27. November 2022 , 15:00 – 20:00 Uhr: Marktplatz, Heide

, 15:00 – 20:00 Uhr: Marktplatz, Heide 01. Dezember 2022 , 15:00 – 20:00 Uhr: Kurpark, Horn-Bad Meinberg

, 15:00 – 20:00 Uhr: Kurpark, Horn-Bad Meinberg 04. Dezember 2022 , 15:00 – 20:00 Uhr: Otto-Fuchs-Platz, Meinerzhagen

, 15:00 – 20:00 Uhr: Otto-Fuchs-Platz, Meinerzhagen 07. Dezember 2022 , 15:00 – 20:00 Uhr: Enklerplatz, Homburg

, 15:00 – 20:00 Uhr: Enklerplatz, Homburg 10. Dezember 2022 , 15:00 – 20:00 Uhr: Hockenheimring, Hockenheim

, 15:00 – 20:00 Uhr: Hockenheimring, Hockenheim 13. Dezember 2022 , 15:00 – 20:00 Uhr: Lange Zeile, Erding

, 15:00 – 20:00 Uhr: Lange Zeile, Erding 16. Dezember 2022 , 15:00 – 20:00 Uhr: Festplatz, Kirchberg

, 15:00 – 20:00 Uhr: Festplatz, Kirchberg 22. Dezember 2022, 15:00 – 20:00 Uhr: Mercedes Platz, Berlin

Zusätzlich soll es einen Charity-Stopp unter dem Motto „The Magic of Giving“ in Berlin geben. Die Begeisterung für die roten und leuchtenden Trucks ist in er Adventszeit ungebrochen und sorgen für leuchtende Augen bei allen Besuchern. Zusätzlich gibt es wieder die Möglichkeit, eine personalisierte Coca‑Cola Glasflasche als kleines (Vor-)Weihnachtsgeschenk mit nach Hause zu nehmen. Coca-Cola verlost zudem vier Übernachtungen an vier Standorten in einem der Trucks. Die Gewinnerinnen und Gewinner dürfen sich auf ein magisches Wochenende mit allem Komfort und kulinarischen Überraschungen freuen, teilte das Unternehmen in einer Mitteilung mit. Besucherinnen und Besucher tauchen vor Ort in die wundervolle Weihnachtswelt ein und können sich von den Lichtern, Gerüchen und Erlebnissen verzaubern lassen. Schon gelesen? Weiße Weihnachten 2022: So stehen die Chancen!