Weiße Weihnachten 2022: So stehen die Chancen!

Weiße Weihnachten gab es in den vergangenen Jahren immer seltener. In diesem Jahr soll der Dezember jedoch eiskalt werden – zumindest meinen das einige Prognosen. Könnte es tatsächlich Schnee an den Feiertagen geben?

Die Geschenke sind eingekauft, der Weihnachtsbaum geschmückt und auch das Festtagsessen ist fertig. Doch so recht will keine Weihnachtsstimmung aufkommen, denn irgendwas hat gefehlt – und zwar Schnee! In den vergangenen Jahren gab es kaum Schnee an den Feiertagen. Ob sich das in diesem Jahr ändern könnte? Einige Experten haben sich dazu jetzt zu Wort gemeldet.

So schätzen Experten die Lage ein

Laut dem Amerikanischen Wetterdiensts NOAA deutet alles auf ein längeres Hoch hin, was für eine Kälte-Peitsche im Dezember sorgen könnte. „Das wiederum könnte uns sehr kalte und trockene Luft mit einer östlichen bis nordöstlichen Strömung nach Deutschland bringen“, sagte wetter.de-Meteorologe Björn Alexander. Besonders winterlich könnte es demnach in höheren Lagen werden, aber auch im Flachland können durchaus einige Flocken fallen. Denn laut der Prognose steigt das Thermometer kaum über 0 Grad und in der Nacht wird es mit Minusgraden ziemlich kalt. Teilweise sollen bis zu Minus 10 Grad nachts möglich sein.

Gibt es Schnee an den Feiertagen?

„Das deutet auf eine spannende Entwicklung – auch in Richtung Weihnachten – hin. […] Für den Süden wird der Monat zwar etwas wärmer gerechnet, aber in den Höhenlagen könnte es dennoch winterlich werden“, sagt der Wetter-Experte weiter. Doch auch, wenn es kalt wird – ist denn mit Niederschlägen zu rechnen? „Leider sind auch sehr wenig bis keine Niederschläge berechnet, so dass eine weiße Weihnacht derzeit eher unwahrscheinlich ist“, meinen die Experten weiter. Das würde bedeuten: Die Chancen auf Weiße Weihnachten stehen also auch 2022 nicht ganz gut. Dennoch muss man dazu sagen: Es handelt sich um Prognosen – eine genaue Vorhersage ist zu diesem Zeitpunkt absolut nicht möglich. Daher ist noch alles möglich – und vielleicht wird es ja doch noch weiß über die Feiertage… Schon gelesen? Energiekrise und Corona: Finden Weihnachtsmärkte 2022 statt?