DSDS 2024: Das sind alle Termine der Castingtour!

Bei RTL geht „Deutschland sucht den Superstar“ in die nächste Runde. Denn auch in diesem Jahr wird es eine neue Staffel der Castingshow geben. Wir verraten alle Termine der Castingtour und wo man sich bewerben kann.

Sem Eisinger hat die 20. Staffel der Show gewonnen – die Superstar-Suche geht nun in eine neue Runde. In den Live-Shows der vergangenen Staffel hat Dieter Bohlen verkündet: „Deutschland sucht den Superstar“ geht auch 2024 weiter! Die Staffel startet diesmal jedoch später als in den vergangenen Jahren. Für DSDS kann man sich schon jetzt bewerben – entweder über das Bewerbungsformular oder man versucht sein Glück bei den offenen Castings.

Das sind die Termine der DSDS-Castingtour

Samstag, den 13. Januar 2024 (12 – 18 Uhr): MMC Studios Köln, Butzweilerstr. 255, Gebäude B2 in 50829 Köln-Ossendorf

MMC Studios Köln, Butzweilerstr. 255, Gebäude B2 in 50829 Köln-Ossendorf Dienstag, den 16. Januar 2024 (14 – 20 Uhr): Tulip Inn Ludwigshafen City, Am Ludwigsplatz 5-6 in 67059 Ludwigshafen am Rhein

Tulip Inn Ludwigshafen City, Am Ludwigsplatz 5-6 in 67059 Ludwigshafen am Rhein Mittwoch, den 17. Januar 2024 (14 – 20 Uhr): Maritim Hotel Stuttgart, Seidenstraße 34 in 70174 Stuttgart

Maritim Hotel Stuttgart, Seidenstraße 34 in 70174 Stuttgart Donnerstag, den 18. Januar 2024 (14 – 20 Uhr): Graf-Zeppelin-Haus, Olgastraße 20 in 88045 Friedrichshafen

Graf-Zeppelin-Haus, Olgastraße 20 in 88045 Friedrichshafen Freitag, den 19. Januar 2024 (14 – 20 Uhr): Hilton München City, Rosenheimer Straße 15 in 81667 München

Hilton München City, Rosenheimer Straße 15 in 81667 München Mittwoch, den 6. März 2024 (14 – 20 Uhr): Haus der Jugend, Deutschherrnufer 12, 60594 Frankfurt am Main

Haus der Jugend, Deutschherrnufer 12, 60594 Frankfurt am Main Donnerstag, den 7. März 2024 (14 – 20 Uhr): H+ Hotel, Stadionring 22, 44791 Bochum

H+ Hotel, Stadionring 22, 44791 Bochum Freitag, den 8. März 2024 (14 – 20 Uhr): Hotel Barceló Hamburg, Ferdinandstraße 15, 20095 Hamburg

Hotel Barceló Hamburg, Ferdinandstraße 15, 20095 Hamburg Samstag, den 9. März 2024 (14 – 20 Uhr): GLS Campus Berlin, Kastanienallee 82, 10435 Berlin

GLS Campus Berlin, Kastanienallee 82, 10435 Berlin Samstag, den 23. März 2024 (12 – 18 Uhr): MMC Studios, Butzweilerstr. 255, Gebäude B2 50829 Köln

Bei den offenen Castings muss man sich davor NICHT anmelden. Dazu sollte man seine Playbacks mitbringen, welche man im besten Fall auf einem USB-Stick abspeichert. Auch ein Instrument kann man zum Casting mitbringen.

Wo kann man sich bei DSDS bewerben?

Für die 21. Staffel der Castingshow kann man sich bei der Produktionsfirma UFA SHOW & FACTUAL über ein Formular bewerben. Das Besondere: In dieser Staffel gibt es keine Altersbeschränkung mehr. Bewerben kann man sich ab dem 16. Lebensjahr. Bei Minderjährigen wird das Einverständnis beider Erziehungsberechtigten benötigt. Das Dokument dazu müssen Kandidatinnen und Kandidaten beim Jurycasting-Workshop vorlegen. Dringend notwendig ist zudem ein amtlicher Lichtbildausweis.