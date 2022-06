Camila Morrone: Das ist die Freundin von Leonardo DiCaprio

Jeder von uns kennt den Schauspieler Leonardo DiCaprio. Doch schon seit mehreren Jahren hat er eine junge Frau an seiner Seite, die bei Weitem nicht so sehr im Rampenlicht steht, wie er selbst. Dennoch ist sie nicht ganz unbekannt. Wer ist die Freundin des Weltstars und was ist besonders an ihrer Beziehung?

Seit fünf Jahren ist Camila Morrone treu an der Seite des Schauspielers, den wirklich jeder kennt. Doch sie kennt man kaum. Wer ist eigentlich die Freundin des Stars und was macht sie so beruflich? Viele Fans des Idols sehen die Beziehung eher kritisch. Das liegt vor allem am krassen Altersunterschied.

Wer ist Camila Morrone?

Sie wurde am 16. Juni 1997 in Los Angeles geboren und ist ein US-amerikanisches Model. Ihr Debüt feierte sie 2013 im Film „Bukowski“ und hatte zudem bisher schon mehrere Rollen. So sah man sie auch schon in „Death Wish“ und „Never Goin‘ Back“. Mit gerade einmal 19 Jahren landete sie auf dem Titelblatt der türkischen Ausgabe von Vogue. Seit fünf Jahren ist sie mittlerweile mit Leonardo DiCaprio ein Paar. Allerdings wird die Beziehung immer wieder kritisiert.

Leonardo DiCaprio und das Alter

Immer wieder hatte der Weltstar Beziehungen, in der die Partnerin sehr jung und der Alters unterschiedlich natürlich deutlich zu sehen war. Das polarisiert natürlich viele Fans des Idols. Auch in seiner jetzigen Beziehung liegen einige Jahre dazwischen. So kamen die beiden zusammen, als sie noch Mitte 20 war. Da war Leonardo DiCaprio schon ein paar Jahre über der 40er-Marke hinaus. Für Camila Morrone sei das aber gar kein Problem. „Es gibt so viele Beziehungen in Hollywood und in der Weltgeschichte, in denen es große Altersunterschiede gibt", sagte sie selbst in einem Interview mit der Los Angeles Times.