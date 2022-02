Angelina Jolie: 10 Fakten über den Hollywood-Star

Angelina Jolie ist einer der bekanntesten Schauspielerinnen. Die Hollywood-Beauty konnte in zahlreichen Filmen riesige Erfolge feiern und auch privat läuft es mit ihrer Familie ziemlich rund. Doch wie tickt die „Salt“-Darstellerin wirklich? KUKKSI hat einige Fakten zusammengestellt.

Die Schauspielerin ist nicht nur attraktiv, sondern hat auch eine beachtliche Karriere hingelegt – auch, wenn sie mit ihrem Privatleben immer mal wieder für Schlagzeilen sorgt. Die Oscar-prämierte Schauspielerin war unter anderem in Filmen wie „Lara Croft“, „Nur noch 60 Sekunden“, „Maleficent – Die dunkle Fee“, „Mr. und Mrs. Smith“, „Ein Mächtiges Herz“, „Salt“ und „Der Wechselbalg“ zu sehen. Angelina Jolie hat in ihrem Leben viel erreicht und ist aus dem Filmgeschäft nicht mehr wegzudenken.

Steckbrief zu Angelina Jolie

Name: Angelina Jolie

Geburtstag: 4. Juni 1975

Sternzeichen: Zwilling

Geburtsort: Los Angeles

Größe: 169 cm

Gewicht: 44 kg

10 Fakten zu Angelina Jolie

Bereits im sieben Jahren stand Angelina Jolie vor der Kamera. Für den Film „Zwei in der Tinte“ stand sie vor der Kamera. In dem Streifen war sie an der Seite ihres Vaters Jon Voight im Jahr 1982 zu sehen.

Die Schauspielerin hat die doppelte Staatsbürgerschaft für die USA und Kambodscha.

Sie hat ein „H“ auf ihrem Handgelenk. Es soll ein Symbol an ihren Bruder James Haven sein. Angeline Jolie hat aber auch noch weitere Tattoos – so beispielsweise auch das japanische Kanji für „Tod“, ein Drache, ein Kreuz und indianische Symbole.

Im Jahr 2007 verstarb ihre Mutter nach einer langen Erkrankung an Eierstock-Krebs.

Angelina Jolie hat seit 2004 ihren Pilotenschein, mit dem sie kleine Privatflugzeuge fliegen kann. „Ich wollte einfach in irgendetwas konkrete Fachkenntnisse besitzen, um mich wirklich nützlich machen zu können. Da kam ich eben auf die Idee, den Flugschein zu machen. Jetzt bin ich dazu in der Lage, Menschen in Krankenhäuser zu fliegen, Krebskranke oder Verletzte, die ihre Beine oder Arme verloren haben. Ich könnte auch Essen transportieren. Das Fliegen empfinde ich als etwas, womit ich Menschen wirklich helfen kann“, verriet Angelina Jolie.

Als Kind wollte Angelina Jolie mal Bestatterin werden. „Das mag sich zwar sehr seltsam, exzentrisch und düster anhören, aber als ich meinen Großvater verlor, hat mich seine Beerdigung tief enttäuscht“, sagte sie damals. Da verwundert es kaum, dass ihre Lieblingsfarbe schwarz ist.

Angelina Jolie mag Bösewichte. „Ich habe die böse Fee immer geliebt, aber Dornröschen nicht. Als ich klein war, fand ich den Märchenprinzen und diese Dinge immer langweilig“, so die Schauspielerin. Aber nicht nur Bösewichte findet sie faszinierend. Sie hat mal verraten, dass „Dumbo, der fliegende Elefant“ ihre liebste Disney-Figur ist. „Ich fand die Geschichte so toll, weil Dumbo immer erzählt wurde, es würde etwas nicht mit ihm stimmen, weil er anders war. Und dann wurde diese Andersartigkeit zu seiner Sache – das ist eine tolle Botschaft!“, plauderte der Hollywood-Star mal aus.

Im Jahr 2000 erhielt Angelina Jolie den Oscar für ihre Rolle in dem Psycho-Drama „Durchgeknallt“. Für Aufsehen sorgte jedoch ihre Dankesrede, wo sie dabei ihren Bruder auf den Mund küsste. „Ich liebe dich“ gestand die Schauspielerin dann der Welt. Das sorgte danach für böse Behauptungen.

Da kann man schon mal den Überblick verlieren! Angelina Jolie hat insgesamt 6 Kinder. Neben den drei adoptierten Kindern Maddox (*2001), Zahara (*2005) und Pax (*2003) haben Angelina Jolie und Brad Pitt noch die drei leiblichen Kinder Shiloh (*2006) und die Zwillinge Knox und Vivienne (*2008).

Im Februar 2007 wurde sie im Rahmen der britischen Fernsehshow „The 100 Greatest Sex Symbols" zum größten Sexsymbol aller Zeiten gewählt. Ein weiterer Fact: Laut Forbes im Jahr 2008 zählt sie zu den besten verdienenden Schauspielerinnen in Hollywood.