BTS: So viele Fans haben sie weltweit!

Das Musikgenre K-Pop wird immer beliebter. Das liegt vor allem auch an Bands wie BTS oder auch BLACKPINK, welche in den letzten Jahren mega erfolgreich wurden. Aber wie viele Fans hat eigentlich die Band BTS? Immerhin sind die sieben Jungs die bekanntesten Künstler der Szene.

Eigentlich sollte BTS zurzeit auf einer ausverkauften Welttournee unterwegs sein. Durch das Coronavirus wurde das aber leider nichts. Dennoch haben sie in den letzten Jahren und Monaten ordentlich Preise abgeräumt und sind zurzeit einer der erfolgreichsten Bands weltweit.

So viele Fans hat BTS welweit

Natürlich ist es schwer, die genaue Zahl zu sagen. Man kann es aber ganz gut anhand von verschiedenen Plattformen abschätzen.

Auf Instagram haben sie 47 Millionen Follower.

Auf Facebook sind es 18 Millionen.

BTS erreicht monatlich 35 Millionen Hörer.

38 Millionen Follower folgen auf Twitter.

Auf Youtube sind es über 60 Millionen Abonnenten.

Krasse Zahlen auf jeden Fall für eine Band, die es erst seit acht Jahren gibt und zur K-Pop-Szene gehört. Immerhin gibt es das Genre schon etwas länger. Doch solch einen Durchbruch hat noch nie eine andere Group aus dem asiatischen Raum geschafft. Allein durch diese Zahlen kann man schon davon ausgehen, dass die Band nahe an den 100 Millionen Fans kratzt. Immerhin folgt auch nicht jeder Fan auf jeder Plattform. Wenn die Band weiter so schnell wachsen sollte, dann überholen sie noch so einige Promis und Stars.

So viele weibliche Fans hat BTS

Die BTS Army Census hat eine Umfrage gemacht, bei der 400.000 BTS-Fans aus der ganzen Welt teilgenommen haben. Man wollte so ein paar Fakten über die Fans herausfinden. Beispielsweise welches Alter oder auch welches Geschlecht die Musik der sieben Jungs am meisten hört. So gab es ein überraschendes Ergebnis. Laut der Umfrage sind nämlich rund 84 Prozent aller BTS-Fans weiblich. Das ist schon echt krass. Schon gelesen? Ed Sheeran schreibt neuen Song für BTS-Album!