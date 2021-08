BTS: So hält sich Jin fit und gesund!

Natürlich ist es wichtig, dass man sich als ein Superstar wie JIn von der südkoreanischen K-Pop-Band BTS körperlich fit hält. Aber nicht nur das. Auch dem Druck muss man gewachsen sein, immer und überall zu glänzen. Deshalb hat er jetzt verraten, wie man sich auch psychisch gesund hält.

Man stellt sich das Leben als Superstar immer so schön vor: Millionen Fans, ab und zu auf einer Bühne stehen und dabei super viel Geld verdienen. In der Realität ist es dann aber doch etwas anders. Jin hat nun ein paar Einblicke gewährt und verrät, wie er sich körperlich und psychisch fit hält.

Glänzende Scheinwelt

Wenn man die Videos der Jungs bei YouTube oder auch auf den Social Media-Kanälen verfolgt, dann sieht das immer so entspannt und perfekt aus. Doch dahinter steckt super viel Arbeit. Zudem muss man immer erfolgreich sein. Das ist auch der Grund, warum es so viele Suizidfälle in den K-Pop-Kreisen gibt. Der Druck ist gigantisch. Nicht jeder hält dem stand. Umso weiter man oben ist, desto höher wird er. Genau deshalb hat Jin von BTS auch mal in sein mentales Training blicken lassen.

So hält sich Jin von BTS fit

Durch die Coronakrise haben die Jungs endlich mal Zeit für sich. Ihre Welttournee wurde abgesagt. Normalerweise würden sie jetzt von Land zu Land ziehen und auf unzähligen Bühnen stehen. Die freie Zeit nutzt Jin nun, um sich körperlich und psychisch fit zu halten. So ernähre er sich gesünder und schlafe auch mehr. Das hat er Ende Juli dem Magazin WeVErse verraten. „“Man könnte sagen, dass ich mittlerweile einen klaren Verstand und dass ich einige Dinge aufgearbeitet habe. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es mir jetzt besser geht. Ich habe aktuell einen routinierten Tagesablauf, obwohl meine Termine manchmal ein bisschen unberechenbar sind“, setzte er fort. Schon gelesen? Dieser Influencer operiert sein Gesicht zu BTS-Mitglied um!