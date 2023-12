Alfio De Benedictis: Traurige Details nach seinem Tod!

Alfio De Benedictis ist verstorben. Der Darsteller aus „Berlin – Tag & Nacht“ wurde 52 Jahre alt. Nun wurden traurige Details nach seinem Tod bekannt. Was die wenigsten Fans wissen: Der Fabrizio-Darsteller hatte jahrelang mit Herzproblemen zu kämpfen und lag sogar im Koma.

Fan-Liebling Alfio De Benedictis (auch bekannt als Fernando Dela Vega) ist mit 52 Jahren verstorben. Er hatte die Rolle des Fabrizio bei „Berlin – Tag & Nacht“ gespielt – im Jahr 2017 hat er die RTLZWEI-Serie verlassen. Was die wenigsten Fans wissen: Seit Jahren litt er an Herzproblemen. Das hat auch Ex-BTN-Star Pia Tillmann durchblicken lassen. „Auch wenn dein Herz groß war, funktionierte es schon zu unseren Anfangszeiten bei BTN nicht immer reibungslos“, schrieb sie jetzt bei Instagram.

Alfio De Benedictis litt jahrelang an Herzproblemen

Schon damals litt Alfio De Benedictis an Herzproblemen und lag zeitweise sogar im Koma. Er hatte in einem Interview mit Bunte verraten: „Ich bin ausgestiegen, weil ich krank war, ich hatte eine dicke, fette Lungenentzündung, die auch mein Herz leicht geschädigt hatte. Ich hab mich dann erst mal um meine Gesundheit gekümmert. Zwischendurch ging es mir dann noch mal richtig schlecht, ich war hochgradig depressiv, sodass mir mein Lebenswille fast verloren gegangen ist. Meine Verlobte hat sich Tag und Nacht um mich gekümmert und mit eiserner Willensstärke bin ich dann wieder aus dem Loch rausgekommen.“

BTN-Star dachte sogar an Selbstmord

Mit dem Serien-Aus bei „Berlin – Tag & Nacht“ hatte er besonders zu kämpfen. Denn danach rutschte er ebenfalls in eine schwere depressive Phase. „Mir ging es richtig Scheisse. Das Aus bei ‚Berlin – Tag & Nacht‘ hat mich richtig krank gemacht. Ich war immer kerngesund, bin dann aber in eine depressive Phase gefallen. Ich habe mich zu Hause eingesperrt, alles dunkel gemacht und bin nicht mehr rausgegangen“, verriet er damals im Interview mit KUKKSI. Sogar an Selbstmord dachte er: „Ich habe dreimal versucht, mir das Leben zu nehmen. Meine Frau hat mir jedes Mal den Arsch gerettet. Sie war glücklicherweise immer da und hat mich sofort in ein Krankenhaus gebracht. Nach der ‚Berlin – Tag & Nacht‘-Zeit wusste ich nicht mehr weiter. Ich hatte damals keinen Lebenswillen mehr gehabt. Es war für mich eine sehr heftige, grausame Zeit.“ Schon gelesen? Alfio De Benedicitis: Berlin – Tag & Nacht-Fabrizio litt an Depressionen!

HINWEIS DER REDAKTION | Du leidest selber an Depressionen oder hast Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern.