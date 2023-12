Alfio De Benedicitis: Berlin – Tag & Nacht-Fabrizio litt an Depressionen!

Im Alter von 52 Jahren ist Alfio De Benedicitis verstorben. Bekannt wurde er durch seine Rolle als Fabrizio in der RTLZWEI-Serie „Berlin – Tag & Nacht“. In den vergangenen Jahren ist es ruhig um den Ex-Serien-Star geworden. In einem KUKKSI-Interview verriet er damals, dass er an schweren Depressionen litt.

Die traurige Todesnachricht bestätigten RTLZWEI und die Produktionsfirma filmpool bei Instagram. „Mit großem Entsetzen haben wir von dem Tod unseres langjährigen Weggefährten Alfio De Benedictis erfahren. Alfio verkörperte viele Jahre die Rolle des Fabrizio bei ‚Berlin – Tag & Nacht‘ und bleibt uns vor allem durch seine gute Laune und herzliche Art im Gedächtnis. Unsere Gedanken sind bei seinen Angehörigen. Alfio, wir werden dich nie vergessen!“, heißt es in einem Statement.

Nach BTN-Aus machte Alfio De Benedicitis eine schwierige Zeit durch

Nach seinem Serien-Aus bei „Berlin – Tag & Nacht“ machte der Darsteller eine schwierige Zeit durch. „Mir ging es richtig Scheisse. Das Aus bei ‚Berlin – Tag & Nacht‘ hat mich richtig krank gemacht. Ich war immer kerngesund, bin dann aber in eine depressive Phase gefallen. Ich habe mich zu Hause eingesperrt, alles dunkel gemacht und bin nicht mehr rausgegangen. Ich bin keinen Meter mehr vor die Tür. In der Zeit musste auch meine Freundin einkaufen gehen. Das war eine richtig heftige Zeit. Ich musste viel Antidepressiva nehmen und habe dadurch 20 Kilo zugelegt“, verriet Alfio De Benedictis im Jahr 2020 im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Er hatte sogar Suzid-Gedanken. „Ich habe drei Mal versucht, mir das Leben zu nehmen. Meine Frau hat mir jedesmal den Arsch gerettet. Sie war glücklicherweise immer da und hat mich sofort in ein Krankenhaus gebracht. Nach der ‚Berlin – Tag & Nacht‘-Zeit wusste ich nicht mehr weiter. Ich hatte damals keinen Lebenswillen mehr gehabt. Es war für mich eine sehr heftige grausame Zeit“, schilderte Alfio De Benedictis, welcher auch unter dem Namen Fernando Dela Vega bekannt ist. Glücklicherweise ging es ihm mit der Zeit wieder besser. Woran er jetzt gestorben ist, ist noch nicht bekannt – zur Todesursache gibt es bisher noch keine Details.

HINWEIS DER REDAKTION | Du leidest selber an Depressionen oder hast Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern.