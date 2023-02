838 Euro pro Flug: Preise von und nach Mallorca explodieren!

Für 29 Euro für einen Kurztrip mal schnell nach Malle fliegen – das war über viele Jahre möglich! Nun müssen Urlauber aber deutlich tiefer in die Tasche greifen. KUKKSI Mallorca hat die Flugpreise genauerer unter die Lupe genommen. Wer derzeit oder von Mallorca fliegt, muss richtig viel blechen. Teilweise verlangen die Airlines unglaubliche 838 Euro für einen Flug!

Mallorca gilt als DIE beliebteste Insel bei den Deutschen. Millionen fliegen jedes Jahr auf die Balearen – zum Entspannen oder einfach für einen Partytrip an die Playa de Palma. Im vergangenen Jahr war die Insel nach einer längeren Corona-Zwangspause gut besucht – damit rechnen Experten auch in diesem Jahr. Die Saison 2023 steht in den Startlöchern und es werden viele Urlauber erwartet.

Mallorca eignet sich vor allem auch für einen Kurztrip – das wird aber wohl nicht immer möglich sein. Zumindest dann, wenn man nicht viel Kohle ausgeben will. Denn: Die Flugpreise sind auf einem absoluten Rekordniveau! Die Flüge kosten teilweise selten unter 200 Euro – selbst dann, wenn man einige Wochen im voraus bucht. Zum Vergleich: Vor der Corona-Pandemie konnte man teilweise einen Flug für den nächsten Tag für 29 Euro buchen!

Easyjet will 838 Euro für Flug von Palma nach Berlin

Schon 2022 war ein deutlicher Anstieg der Flug und Hotelpreise zu beobachten. Nun kommt auch die Energiekrise dazu, welche sich auch auf den Flugverkehr auswirkt. Einige Airlines verlangen von und nach Mallorca stolze Preise, welche es unter normalen Umständen bisher selten gegeben hat. So will Easyjet für einen Direktflug am 6. März 2023 um 16:40 Uhr von Palma nach Berlin satte 838 Euro (Stand: 23.02., 8 Uhr)! Das Gepäck kommt hier noch obendrauf. Für einen 2.5 Stunden-Flug – ein absoluter preislicher Horror!

Doch auch bei anderen Airlines liegen die Preise ziemlich hoch. So kostet der günstigste Flug bei Eurowings von Palma nach Berlin am 26.02. satte 334,99 Euro. Um einen Flug für unter 200 Euro zu bekommen, braucht man Glück – aber wenn man richtig sucht, kann man diese durchaus bekommen. Urlauber sollten auch nach den Preisen an anderen Flughäfen in ihrer Region suchen. So lohnt es sich beispielsweise, dass Berliner auch nach den Flugpreisen in Hamburg schauen sollten oder wenn man aus Köln kommt, ist vielleicht ein Blick nach den Flugpreisen in Düsseldorf einen Blick wert. Schon gelesen? Party-Report 2022: Die Tops und Flops auf Mallorca