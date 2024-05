Zu blau für den Flug! Nach Pöbeleien dürfen Malle-Touristen nicht abheben

Am vergangenen Donnerstag wollte eine Gruppe von Malle-Touristen auf die Insel fliegen. Bereits vor dem Flug haben sie es sich gut schmecken lassen – der Alkohol lief bereits in Strömen. Durch Pöbeleien fiel die Gruppe am Airport Memmingen auf – dann durften sie nicht abheben.

Malle-Flüge sind dafür bekannt, dass nicht nur die Maschine ordentlich betankt wird – das trifft auch auf einige Touristen zu. So auch bei einer Gruppe aus dem bayerischen Memmingen, welche auf die Insel am 25. April fliegen wollte. Bereits vor dem Start haben die Touristen viel Alkohol getrunken und fielen durch Pöbeleien auf, wie die Mallorca Zeitung berichtet. Sie schrien lautstark am Airport herum und sangen Saufliefer.

Pöbeleien, Pipi-Protest und Platzverweise am Airport

Die Gruppe soll am Airport andere Touristen belästigt haben. Die jungen Männer haben sogar einige Bierkästen am Flughafeneingang deponiert. Als dann einige Flaschen zu Bruch gingen und die Urlauber sogar das Personal bepöbelt haben, wurde kurzen Prozess gemacht: Die Truppe wurde von dem Flug ausgeschlossen und durfte nicht mit abheben.

„Die Alkoholisierung einiger Gruppenmitglieder war so stark, dass sie vom Flug ausgeschlossen werden mussten. Drei der Ausgeschlossenen zeigten sich äußerst uneinsichtig und pöbelten das Flugpersonal an“, heißt es in einer Pressemitteilung. Nach ihrem Ausschluss von dem Flug zeigten sich die Party-Touristen jedoch weiter aggressiv am Airport. Die Polizei musste dann sogar Platzverweise aussprechen, nachdem die Gruppe sich nicht beruhigen wollten.

Einer der Touristen soll dann sogar in das Flughafengebäude gepinkelt haben. „Sie (Anm. der Redaktion: Die jungen Männer) kehrten wiederholt zum Flughafen zurück und belästigten Passanten. Ein 32-jähriger Mann urinierte sogar wiederholt direkt vor dem Eingang des Flughafens und auf den angrenzenden Parkplätzen, um provokant seine Haltung gegenüber ihren Flugausschluss kundzutun“, so die Polizei. Erst, als ihnen Gewahrsam von der Polizei angedroht wurde, haben die Touristen das Flughafengelände verlassen. Wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses erstatteten die Beamten eine Anzeige.