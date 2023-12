Zum Jahreswechsel: Dieser Free-TV-Sender wird eingestellt – dafür kommt ein neuer Kanal

In der deutschen TV-Landschaft wird sich im kommenden Jahr einiges ändern. Zum 1. Januar 2024 bekommt Deutschland einen neuen Free-TV-Sender. Ein anderer Kanal verschwindet dafür.

RTL und SAT.1 feiern nicht nur ihren 40. Geburtstag. Auch generell bewegt sich viel in der TV-Landschaft in Deutschland. Bereits im Sommer kündigte der österreichische Privatsender ServusTV an, zum Jahresende das deutsche Programm einzustellen. Im Jahr 2016 wäre ServusTV in Deutschland zweimal fast gestorben. Red Bull zieht nun endgültig den Stecker: Am 31. Dezember 2023 ist Schluss!

ServusTV stellt den Sendebetrieb ein

Einige Inhalte von Servus TV sind auf der Streamingplattform ServusTV On zu sehen. „ServusTV setzt ab 2024 seinen Fokus in Deutschland auf die digitale Verbreitung über die Videoplattform ServusTV On“, heißt es vom Sender laut DWDL. Weiter heißt es in dem Statement: „ServusTV konzentriert sich künftig verstärkt auf seinen Heimatmarkt, wo das Programm des größten österreichischen Privatsenders auch weiterhin linear und digital verbreitet wird.“

ServusTV verabschiedet sein Publikum mit zwei Filmen. Am 31. Dezember zeigt der Kanal um 20:15 Uhr die Theater-Komödie „Michael Niavarani: Das perfekte Desaster Dinner“ von Marc Camoletti. Im Anschluss ist die romantische Komödie „Der Nächste, bitte!“ mit Diane Krüger in der Hauptrolle zu sehen. Danach endet der llineare Sendebetrieb.

Neuer Free-TV-Sender DF1 startet in Deutschland

Zwar verschwindet ServusTV, dafür startet ein neuer Free-TV-Sender in Deutschland. Der Kanal hört auf den Namen DF1 und setzt auf den Slogan „Genau deins“. Der Sender mit Sitz in Unterföhring bei München wird als Vollprogramm über Kabel, Satellit, IPTV, Smart-TVs und Streaming frei empfangbar sein. DF1 übernimmt den Programmplatz von Servus TV. Der Sender zeigt unter anderem Dokumentationen, Reportagen, Wissensmagazine und Quizshows.

„Wir sind der Sender für alle, die auf Bergwelten stehen, auf Heimatleuchten und leuchtende Augen. Für alle Quiz-Jäger und Torjäger. Für alle, die es lieben, wenn es sportlich heiß hergeht und für Freunde der guten Unterhaltung. Für alle, die den Thrill lieben und gerne genießen“, heißt es auf der Internetseite von DF1. Der Sender hat zudem exklusive Sportrechte und kooperiert mit DZAN. Vor allem für Eishockey-Fans könnte der Sender eine neue TV-Heimat werden. Denn die Telekom hat dem Kanal eine Sublizenz erteilt.