Zu viel gegessen? Dieses Getränk hilft gegen Völlegefühl zur Weihnachtszeit

Das Gefühl kennen alle: Das Essen war total lecker und man hat zu viel gegessen. Das ist besonders zur Weihnachtszeit der Fall. Denn neben Gans mit Rotkohl und Klößen werden wir in der besinnlichen Zeit auch mit zahlreichen Leckereien verwöhnt. Ein Getränk kann jedoch gegen das Völlegefühl helfen.

Zur Weihnachtszeit ist es keine Seltenheit, dass man zu viel isst. Die meisten werden dann von einem Völlegefühl geplagt und greifen dann zu einem Schnaps, um die Verdauung anzuregen. Das ist aber ein Irrglaube, denn der Schnaps bewirkt das ganze Gegenteil und bremst die Verdauung sogar noch aus. So fühlt man sich noch länger überfressen. Einige andere Dinge helfen da viel besser – dazu zählt ein ganz anderes Getränk.

Zitronenwasser hilft gegen Völlegefühl

Zitronenwasser hilft gegen das Völlegefühl. Auch die Verdauung kann das Getränk tatsächlich positiv beeinflussen: Zitronenwasser fördert die Produktion von Magensäure und lindert so das Völlegefühl nach üppigen Mahlzeiten. Zitronenwasser enthält nicht nur wichtige Mineralien für den Körper, sondern regt die Verdauung an. Durch die verdauungsfördernden Enzyme kommt die Verdauung auf natürliche Weise in Schwung.

Und auch sonst hat Zitronenwasser weitere positive Auswirkungen auf den Körper. Mineralien wie Magnesium und Kalium gelangen ins Blut und unterstützen unter anderem Muskeln und Herz. Gift- und Schadstoffe werden dank Zitronenwasser über den Urin aus dem Körper ausgeschieden – das hängt vor allem mit der leicht entwässernden Wirkung zusammen. Auch bei Verstopfung ist die Zitrone ein echtes Wundermittel.

Wie bereitet man Zitronenwasser zu?

Die Zubereitung von Zitronenwasser ist total einfach. Dazu gibt man den Saft einer halben Zitrone in ein Glas mit kaltem oder lauwarmen Wasser. Und schon ist das Powergetränk fertig! Wer mehr als 80 Kilo wiegt, nimmt eine ganze Zitrone auf die gleiche Menge Wasser. Sollte es anfangs etwas zu sauer sein, kann man mit Honig etwas nachsüßen. Übrigens: Zitronenwasser hilft nicht nur bei einem Völlegefühl, Verstopfung oder einem Blähbauch, sondern auch bei Magendruck, Magenbrennen, oder Sodbrennen.