Dieser Teebeutel-Trick hilft gegen müffelnde Schuhe!

Nach einem langen Tag im Sommer zieht man die Schuhe aus und dann kommt ein unangenehmer Geruch entgegen. Gerade in der warmen Jahreszeit stinken Füße schneller – und damit auch die Schuhe. Doch ein genialer Trick kann Abhilfe schaffen.

Im Sommer lässt es sich fast nicht vermeiden: Wenn man den ganzen Tag in Sneakern oder geschlossenen Schuhen herumläuft, fangen die Füße schneller an zu schwitzen. Dann entsteht ein unangenehmer Geruch – dieser überträgt sich auch auf die Schuhe. Während man die Füße mit einer Dusche schnell wieder frisch bekommt, sieht es bei den Schuhen ganz anders aus. Sind diese einmal voll geschwitzt, bleibt der unangenehme Geruch haften. Mit einem Trick sagt man dem Mief den Kampf an – und das Beste: Alles, was man dafür benötigt, hat man bereits zu Hause.

So funktioniert der Teebeutel-Trick gegen Schuh-Mief

Ausgerechnet ein Teebeutel soll nun gegen Stinkefüße helfen und ist sehr einfach umzusetzen. Und so funktioniert es: Zwei Teebeutel in jeden Schuh legen – insgesamt benötigt man also vier Teebeutel. Die Schuhe lässt man dann für 24 Stunden in einer kühlen, trockenen Umgebung stehen.

Warum funktioniert der Hack?

Vor allem Bakterien sorgen im Sommer für den Geruch. Auch Feuchtigkeit spielt dabei eine Rolle – genau diese wird von dem Teebeutel jedoch entzogen. Und ein weiterer Aspekt: Der Trick hinterlässt einen leichten und erfrischenden Teebeutel-Geruch in dem Schuh. Was die Duftrichtung angeht, kann man sich an den eigenen Vorlieben orientieren. Ein Tipp: Pfefferminze hat die größte Wirkung und eignet sich am besten für das Schuh-Deo.

Der beste Trick gegen Blasen in Sommerschuhen

Blasen entstehen dort, wo man am meisten schwitzt. An den Fersen und Zehen kommen Blasen deshalb sehr häufig vor. Um dem vorzubeugen, sollte man die Füße vor allem trocken halten. Das funktioniert besonders gut, wenn man die Füße morgens mit Babypuder einreibt. Laut freundin.de kann man zudem die Schuhe mit einem neutralen Deo-Roller einreiben – dieser sollte jedoch kein Parfum und Alkohol enthalten.