„Wollten uns auch schon trennen“: Ehe-Krise beim langjährigen Hartz und herzlich-Traumpaar!

Dieter und Carmen sind seit 28 Jahren unzertrennlich und wurden durch die RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz und herzlich“ bekannt. Doch nun spricht der 54-Jährige plötzlich von Trennung.

Carmen und Dieter sind ein Herz und eine Seele. Denn seit stolzen 28 Jahren sind die beiden ein Paar und haben schon viele Höhen und Tiefen erlebt. Gemeinsam haben die beiden sechs Kinder und sind ein eingespieltes Team – doch nicht immer lief alles reibungslos. Denn Carmen und Dieter hatten auch schwere Zeiten.

Nicht immer sah es bei dem Paar aus „Hartz und herzlich“ finanziell gut aus. Denn jahrelang bezogen die beiden Bürgergeld. Mittlerweile hat Dieter wieder einen Job und auch Carmen arbeitet in Teilzeit als Reinigungskraft. Vor einigen Monaten musste sich Carmen einer Schilddrüsen-Operation unterziehen. Aufgrund gesundheitlicher Probleme konnte sie desshalb weder arbeiten noch den Haushalt schmeißen. Das bedeutet: Dieter musste ran! Doch dieser liegt nach der Arbeit lieber auf der Couch und das sorgte bei den beiden für ordentlich Zündstoff.

Dieter und Carmen wollten sich schon trennen

Und auch sonst hatte das Paar einige turbulente Zeiten hinter sich. Dieter verrät sogar, dass man damals schon über eine Trennung nachgedacht habe. „Ich hab‘ immer mit der Carmen Streit bekommen […] Wir haben oft Auseinandersetzungen gehabt, wir wollten uns auch schon trennen“, gesteht der „Hartz und herzlich“-Protagonist. Für die Zuschauer wäre das ein riesiger Schock – schließlich sind sie seit über 28 Jahren zusammen.

Die Trennungsgedanken gehören jedoch der Vergangenheit an. „Wir sind jetzt wieder frisch verliebt“, sagt Dieter glücklich. Deswegen hat er seiner Gattin eine besondere Überraschung gemacht: Eine Reise nach Paris. „Ich hab gedacht, ich schenke ihr jetzt mal was richtig. Ich habe jetzt, wo ich arbeiten gehe, mir Geld zur Seite gepackt, dass ich mir mit meiner Frau was finanzieren kann“, so der Benz-Barackler. Zunächst ist Carmen zwar etwas skeptisch und ist in der „Stadt der Liebe“ eher im Mecker-Modus – jedoch legt sich das schnell und die beiden verbringen viele schöne Momente in der französischen Hauptstadt.