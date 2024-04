„Widerlich“: Thorsten Legat schämt sich für Sohn Nico bei Prominent getrennt!

Nico Legat und seine Ex-Freundin Sarah Liebich mischen die diesjährige Staffel von „Prominent getrennt“ auf. Nun meldet sich sein Vater Thorsten Legat zu Wort und schämt sich für seinen Sohn.

Nico Legat scheint in der „Villa der Verflossenen“ einige Ziele zu haben: Er will nicht nur die Siegprämie mit nach Hause nehmen, sondern anscheinend auch trinken, bis der Arzt kommt. Der „Temptation Island“-Fremdgeher kann bei „Prominent getrennt“ eine gewisse Trinkfestigkeit vorweisen. Und dann gibt er auch noch zu: „Ich hab mir fünfmal einen runtergeholt, bevor ich hergekommen bin.“

Nico Legat: „Ich bin extrem horny, das wird gefährlich“

Der Legat-Sohn hat einen ordentlichen Pegel und bedient sich dann sogar an den Resten seiner Mitstreiter. Dann startet er einige Annäherungsversuche bei den Kandidatinnen. „Ich bin extrem horny, das wird gefährlich“, so Nico Legat. „Wenn ich gewinne – Escort, Nutten, Vollgas! Ich bin Champions League!“, verkündet er dann. Im Einzelinterview sagt der 26-Jährige außerdem: „Die Mädels sind sehr interessant. Also ich muss sagen: Chiara, Kim Virginia, Sandra… Die dürften alle neben mir schlafen.“

Kandidaten sind über Suff-Anfall von Nico Legat fassungslos

Die anderen Kandidaten sind bei „Prominent getrennt“ fassungslos. Auch Ex-Freundin Sarah distanziert sich: „Er ist ein Hampelmann und er wird ein Hampelmann bleiben.“ Tommy Pedroni meint: „Der hat echt ein Problem, dieser Typ.“ Da gerät selbst der Zoff zwischen Gina Beckmann und ihrer Verflossenen Emily in den Hintergrund.

Thorsten Legat: „Wir sind zutiefst enttäuscht als Eltern und schämen uns dafür!“

Nicht nur die Mitstreiter sind über das Verhalten von Nico Legat fassungslos, sondern auch sein berühmter Vater – und dieser hat sich mit deutlichen Worten jetzt bei Instagram zu Wort gemeldet. „Wir distanzieren uns von allem, was da rüberkommt. Das ist nicht die Handschrift von Thorsten Legat und Alexandra. Keine vernünftigen Werte, er benimmt sich unter aller Sau. […] Sein Benehmen ist asozial, kindisch, blöd und dumm! […] Wir haben damit nichts zu tun!“, sagt Thorsten Legat in einem Clip in dem sozialen Netzwerk. Das Verhalten seines Sohnes sei für ihn „widerlich“ und stellt außerdem klar: „Wir sind zutiefst enttäuscht als Eltern und schämen uns dafür!“

