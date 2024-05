„Viel Spaß noch bei eurer Fake-Show!“: Stinkefinger-Eklat bei Prominent getrennt!

Bei „Prominent getrennt“ trifft es ein Paar mit voller Härte: Gina Beckmann und ihre Ex Emily müssen die Show verlassen. Beim Abgang kommt es zu einem Stinkefinger-Eklat.

Zu viel Gezicke und Drama – das Girls-Ex-Couple muss „Prominent getrennt“ verlassen. Das haben die anderen Kandidaten in der Show entschieden. Zwischen dem Ex-Paar ist es immer wieder eskaliert. Und selbst beim Packen kommt es zu einem handfesten Zoff: „Könntest du echt mal aufhören, mir die ganze Zeit Sachen in meinen Koffer reinzuwerfen?!“, schreien sich die beiden an.

Zum Abschied gibt es den Stinkefinger und Kondome

Gina glaubt, dass hinter dem Show-Aus eine Verschwörung steckt und die Truppe sich abgesprochen habe. Sie fühlt sich unfair behandelt. „Ja Leute, ich wäre nicht Basic Gina, hätte ich nicht noch ein paar Abschiedsgeschenke für euch dabei“, sagt Gina bei ihrem letzten Auftritt in der Show. Und zum Abschied hat Gina für die anderen Kandidaten noch ein besonderes Geschenk – und zwar den Stinkefinger. Und eine Packung Kondome gibt es noch obendrauf – sie mache sich schließlich Sorgen um die Gesundheit der anderen, verkündet sie ironisch bei ihrem Abgang.

Gina Beckmann: „Viel Spaß noch bei eurer Fake-Show“

„Ich habe mir gewünscht, dass man hier mit einem positiven Gefühl rausgeht. Aber es passt einfach nicht“, lässt Gina im Interview verlauten. Dann sagt sie zu den anderen Kandidaten noch: „Ich wünsche euch noch viel Spaß auf ‚Bro Island‘. […] Viel Spaß noch bei eurer Fake-Show. Wir sind raus“, so die Blondine.

Das passiert sonst noch in der fünften Folge

Anschließend machen sich die Ex-Paare auf den Weg zum nächsten Spiel „Leck nicht“. Die Kommunikationsfähigkeit gefragt und einige Ex-Paare haben damit so ihre Probleme. Sowohl Mike & Lukas, als auch Tommy & Max machen sich Gedanken über weitere Allianzgründungen. Am Abend wird das Spielergebnis verkündet und feststeht, welches Ex-Paar vor der kommenden Nominierung geschützt ist. Die Geldbeträge für das nächste Gruppenspiel werden verteilt. Am nächsten Morgen tritt die erste Gruppe zum Spiel „Endlich was mit Muskeln“ an und muss um den Erhalt der Gewinnsumme kämpfen.

Die neuen Folgen von „Prominent getrennt“ sind bei RTL+ verfügbar.